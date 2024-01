BCP cai 6% em bolsa após venda de acções pelos chineses da Fosun

Accionista asiático encaixou cerca de 235 milhões de euros com venda de 5,6% e assegura que continua “optimista” quanto à evolução da sua presença no mercado português.

O BCP está a perder cerca de 6% nesta manhã na bolsa de Lisboa, com as acções a aproximarem-se do valor a que um dos accionistas de referência, a Fosun, vendeu na segunda-feira 5,6% da sua participação naquele banco português. Os títulos chegaram a perder perto de 8%.

Não se trata de um desinvestimento total do grupo chinês, que manterá cerca de 20% do capital do BCP de acordo com fontes oficiais. Mas, ao alienar aquela fatia de 5,6% com um desconto de 3,3% face à cotação de fecho de segunda-feira, terá aberto a porta a esta desvalorização, com outros investidores a irem agora vender títulos em baixa, com efeitos no volume de negócios, que já está acima da média dos últimos dias.

O comportamento das acções do BCP arrasta o principal índice da bolsa de Lisboa para terreno negativo (-0,93%), acompanhando a tendência geral da manhã no resto da Europa, onde os índices de Frankfurt, Paris ou Madrid também estavam em desvalorização ligeira por volta das 10h.

O que é a Fosun e onde investe? A Fosun foi fundada em 1992 por Guo Guangchang, um empresário licenciado em Filosofia numa universidade chinesa e cujo modelo de investimento se assemelha ao do norte-americano Warren Buffett, segundo uma comparação feita em 2022 pelo Financial Times. Esse modelo passa por adquirir posições relevantes em empresas do sector financeiro e segurador, usando os largos dividendos para financiar, com o apoio de dívida, a compra de muitas outras empresas. O problema é que a venda de activos pode reduzir o encaixe de dividendos e, nesse sentido, diminuir a capacidade de a Fosun cobrir o serviço da dívida que vai contraindo com esta estratégia. No final de 2022, quando a agência de notação Moody’s cortou o rating da Fosun, o portefólio de aquisições era diversificado, tanto no plano nacional como internacional. Antes do ponto final nas compras chinesas de activos noutros países com base em dívida, a Fosun, como outras, adquiriu todo o tipo de negócios, desde bancos e seguradoras na Europa até empresas de turismo, como o Club Med e a Thomas Cook (que entretanto faliu), passando por clubes desportivos (Wolverhampton, Inglaterra) ou moda (Lanvin Group). Para além do maior banco privado em Portugal, a Fosun também é dona da seguradora Fidelidade e do grupo Luz Saúde.





As restantes cotadas que integram o PSI seguiam à mesma hora com um comportamento misto, com Atlri, Mota-Engil, Semapa, CTT, Navigator, Sonae ou Ibersol em terreno positivo e as restantes a desvalorizar.

Na segunda-feira, a Fosun anunciou ao mercado a venda daquela parte da sua participação no BCP, a segunda, uma operação que, segundo aquele grupo, valeu um encaixe de cerca de 235 milhões de euros. O accionista asiático, que chegou a deter mais de 29% daquele banco e em Portugal é dono da seguradora Fidelidade, vendeu a 0,278 euros, numa altura em que a acção fechou nos 0,2875 euros.

O grupo chinês garante, em declarações citadas pelo Jornal de Negócios e o Eco, que esta alienação "não tem qualquer relação" com a situação financeira da Fosun ou com os resultados do banco. Acrescenta ainda que se mantém "optimista" quanto ao mercado português e que "continuará a apoiar o desenvolvimento" do BCP em Portugal, mantendo agora cerca de três mil milhões de acções, correspondentes a perto de 20% do capital.

Tal significa que, antes desta transacção, a Fosun já vendeu outros 4% da sua participação no BCP, onde entrou inicialmente em 2016, tendo investido na altura 174,6 milhões de euros para adquirir uma posição de 16,7% no capital social. Isto porque em Junho de 2023, segundo dados oficiais do banco, a participação da Fosun ascendia a 29,45%.

A administração do BCP liderada por Miguel Maya garante, por seu lado, que não foi surpreendida por esta venda e que foi informada "que é a intenção da Fosun manter uma participação acima dos 20%, permanecendo como accionista de referência do banco".

Este desinvestimento da Fosun acontece numa altura em que a economia chinesa dá sinais de abrandamento face ao forte ritmo de crescimento do passado, com os responsáveis políticos da China a revelarem dificuldades para travares os efeitos de uma conjugação de pressões sobre os motores da actividade económica.

Para além do maior banco privado em Portugal, a Fosun também é dona da seguradora Fidelidade e do grupo Luz Saúde.

Em 2023, o BCP registou com a operação em Portugal lucros de quase 296 milhões de euros nos primeiros três trimestres, montante que, em termos consolidados, baixou para 97,2 milhões de euros, depois de incluir a actividade na Polónia, onde o BCP detém 50,1% do Bank Millenium, cujos resultados, apesar de positivos nos últimos quatro trimestres, continuam a ser negativamente influenciados pelo registo de provisões para fazer face a processos judiciais que esta instituição enfrenta na Polónia e que estão relacionados com a carteira de crédito denominada em francos suíços.