Chineses da Fosun vendem 5,6% do BCP, ficam com participação de 20%

Participação do accionista asiático no BCP tem vindo a ser reduzida desde os 29,45% do capital em Junho do ano passado.

Os chineses da Fosun avançaram com a venda de até 5,6% da sua posição no BCP, detidas através da sociedade Chiado, processo que deverá ficar concluído esta terça-feira, após a abertura do mercado.

A comunicação da venda foi feita na tarde desta segunda-feira, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde é referido que o grupo manterá 3.027.936.381 acções do BCP, representativas de 20,04% do capital da instituição financeira, que ficam sujeitas a "um lock-up [imobilização] de 60 dias".

Em Junho de 2023, e de acordo com a edição online do Eco, a participação do accionista asiático ascendia a 29,45% do capital do BCP.

“Serve o presente [comunicado] para anunciar que a Chiado [empresa com sede no Luxemburgo] irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das acções através de um processo de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados”, lê-se na informação enviada à CMVM.

Entretanto, "o Millennium BCP foi informado que é a intenção da Fosun manter uma participação acima dos 20%, permanecendo como accionista de referência do banco”, garantiu ao PÚBLICO fonte oficial da instituição liderada por Miguel Maya.