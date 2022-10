Lucro do BCP em Portugal sobe para 295,7 milhões até Setembro

Impactos extraordinários do Bank Millennium, na Polónia, baixa resultados consolidados para 97,2 milhões de euros, ainda assim 63% acima do montante registado em 2021.

Os resultados consolidados do BCP foram particularmente influenciados pela instituição que detém na Polónia, onde o banco registou um elevado montante de imparidades. Isolando a actividade em Portugal, os lucros nos primeiros nove meses do ano ascenderam a 295,7 milhões de euros, que caem para 97,2 milhões, na consolidação de resultados.

As imparidades e provisões realizadas no terceiro trimestre ascenderam a mais de mil milhões de euros, repartidos por encargos de 393 milhões associados à carteira de créditos hipotecários em francos suíços (CHF) na Polónia, provisões para moratórias de crédito de 304,6 milhões, contribuição de 59,1 milhões para o Fundo de Protecção Institucional (IPS) e o registo da imparidade do goodwill do Bank Millennium de 102,3 milhões. A este montante, juntam-se as contribuições obrigatórias para o sector bancário em Portugal, de 62,2 milhões.

Já os resultados obtidos em Portugal, divulgados esta segunda-feira, ficaram a dever-se a “um crescimento 9,3% dos proveitos core, da redução de 3,4% dos custos recorrentes e da melhoria de 11 pontos base no custo do risco”.

Em conferência de imprensa de apresentação dos resultados, o presidente do BCP, Miguel Maya, destacou que sem o impacto do Bank Millennium, os resultados do grupo BCP ascenderiam a 536 milhões de euros, traduzindo um aumento de 125% face ao mesmo período de 2021.

Já a rentabilidade do capital próprio (ROE) “continua muito abaixo” daquilo que pretendem, referiu o gestor. Este indicador está nos 2,5%, quando a referência para o sector é de 10%.

“Apesar dos impactos extraordinários registados pelo Bank Millennium, o rácio de capital total fixou-se em 15,1% e o rácio CET1 em 11,4% (15,7% e 11,8%, respectivamente em base pro forma, sujeito a autorização do BCE)”, avança a instituição.

Em forte crescimento esteve a margem financeira, que ascendeu a 1545,8 milhões de euros no final de Setembro de 2022, “evidenciando um crescimento significativo de 32,7% face aos 1165,0 milhões de euros apurados no período homólogo do ano anterior”, refere o banco, acrescentando que “a evolução favorável da margem financeira foi transversal à generalidade das geografias em que o banco opera, assumindo maior expressão o crescimento obtido pela subsidiária polaca, a ultrapassar os 70%”.

Na actividade em Portugal, a margem financeira situou-se 8,3% acima dos 619,5 milhões de euros apurados nos primeiros nove meses de 2021, ascendendo a 670,9 milhões de euros, no mesmo período de 2022, reflectindo, em larga medida, a evolução favorável do negócio comercial e a gestão da carteira de dívida pública.