Palcos da semana: Middea, tempestades e a liberdade

Nos próximos dias entram em cena As Mulheres de Maria Lamas, Outra Tempestade, a cultura africana em José Afonso, as novidades de Leo Middea e a única ópera de Beethoven.

Outra Tempestade e festa

É espectáculo para “invocar e contrapor, em metamorfose contínua, colonialismo ao pós-colonialismo, memória a pós-memória, realidade a fantasmagoria”. Assim descrita pelo Teatro da Garagem, Outra Tempestade baralha e volta a dar uma interpretação cruzada de duas “tempestades”, a do clássico de Shakespeare e a da peça de Césaire, revelando “um novo álbum de família, num contexto onde uma verdadeira e derradeira tempestade assombra”.

Encenada por Carlos J. Pessoa, com dramaturgia de Cláudia Madeira, é a mais recente produção da companhia lisboeta, que a traz a casa depois de a ter levado à cena pela primeira vez no Mindelo (Cabo Verde), em Novembro passado, no fecho do festival Mindelact.

A estreia nacional acontece a 25 de Janeiro, uma data que também é especial por outro motivo: é nesse dia que o Teatro da Garagem faz a festa do seu 35.º aniversário, com direito a bolo, brinde, um DJ set e o lançamento do terceiro volume de Teatro (In)Completo, livro do encenador, director artístico e co-fundador do grupo.

Festa:

LISBOA Teatro Taborda

Dia 25 de Janeiro, das 21h às 24h

Grátis Outra Tempestade:

LISBOA Teatro Taborda

De 25 a 28 de Janeiro

Quinta a sábado, às 19h30; domingo, às 16h30

Bilhetes de 6,42€ a 8,56€

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 15 a 18 de Fevereiro

Quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhetes a 10€

Ópera única em liberdade

Fidelio volta a ecoar em Lisboa com a sua história de amor e heroísmo, e uma mensagem de justiça e liberdade com repercussão na actualidade – e, por cá, em sintonia com o cinquentenário do 25 de Abril. Pela mão do São Carlos, casa onde deixou boas memórias, a ópera de Beethoven instala-se no Centro Cultural de Belém, encenada por Georges Delnon e com o maestro Graeme Jenkins na direcção musical.

Foi a única ópera do compositor alemão, eternamente insatisfeito com ela. Revista e reescrita várias vezes, continua a ser referida como “inacabada”. Mas nem por isso deixou de se elevar ao panteão das obras mais emblemáticas e humanistas de Beethoven, ao lado da sinfonia Heróica ou da nona. Esta produção, oriunda da Staatsoper Hamburg e do Teatro Comunale di Bologna, refere-se à versão a que Viena assistiu em 1814.

O tenor Maximilian Schmitt (em substituição de Nikolai Schukoff) e a soprano Gabriela Scherer encabeçam o elenco que canta com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dias 21 e 23 de Janeiro

Domingo, às 16h; terça, às 20h

Bilhetes de 36€ a 60€

Cantemos José Afonso e a lusofonia

Por falar em liberdade, vem aí aquele que se anuncia como “o primeiro grande concerto realizado no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril”: Lá no Xepangara - A Cultura Africana em José Afonso.

Do encontro de Manuel de Oliveira, Selma Uamusse, Karyna Gomes, Edu Mundo e Fred Martins – a que se juntam Pedro Oliveira (percussão), João Frade (acordeão) e Albano Fonseca (baixo) em palco e Viriato Teles como consultor – brota um espectáculo que é, simultaneamente, um hino à lusofonia e uma homenagem ao poeta-cantor da revolução e “seu papel na luta pela descolonização”. Depois da estreia em Famalicão, vai pelo país espalhar a palavra.

VILA NOVA DE FAMALICÃO Casa das Artes

Dia 27 de Janeiro, às 21h30

Bilhetes a 6€

As Mulheres de Maria Lamas

No mesmo tom, a Gulbenkian acolhe uma grande exposição documental dedicada àquela que foi para o curador, Jorge Calado, “a mais notável mulher portuguesa do século XX”: Maria Lamas (1893-1983). A escritora, jornalista, fotógrafa e activista fundadora do Movimento Democrático das Mulheres revela-se num conjunto de 67 fotografias seleccionadas da obra As Mulheres do Meu País, em que Lamas captou a condição feminina no Estado Novo.

Por todo o lado e em todo o tipo de ocupação, retratou mulheres que se apresentam “inteiras e autênticas, sem disfarces ou pretensões, com a solidez admirável da estatuária”, como sublinha a folha de sala. O percurso expositivo é complementado com outros elementos, como objectos pessoais, exemplares de livros, recortes de jornais ou um retrato assinado por Júlio Pomar.

LISBOA Átrio da Biblioteca de Arte Gulbenkian

De 26 de Janeiro a 28 de Maio, das 10h às 18h

Grátis

Middea com a gente

A viver em Portugal mas sem se desligar do balanço original da MPB, Leo Middea não dá sinais de sossegar. Ainda no ano passado andou na estrada com Gente – um disco que foi, ele próprio, produzido na estrada, com paragens da Lourinhã a Paris e passagem pelo seu Rio de Janeiro – e já tem novidades para mostrar.

Com ares de Carnaval, referências do mundo e um pé de Doce mistério no Festival da Canção da RTP, o músico brasileiro leva agora aos palcos um convívio dos álbuns anteriores com a canção Século XXI, uma amostra do que poderá ser o próximo.