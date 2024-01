Festival da Canção 2024 vai dar o palco aos autores (e recordar Sara Tavares)

A sucessora de Ai coração, de Mimicat, ou seja, o tema vencedor do próximo Festival da Canção, será um dos 20 que foram apresentados esta tarde no Musicbox, em Lisboa, em evento com transmissão online em directo via TikTok. Como é costume, já eram conhecidos, desde Novembro, os autores convidados para a edição de 2024 do concurso, tendo agora ficado a saber-se quem vai cantar. Desta feita, todos os autores interpretarão as respectivas canções: será a primeira vez que tal acontece desde que o festival foi remodelado em 2017.

Já disponíveis na conta oficial de YouTube do festival, as concorrentes distribuir-se-ão pelas duas semifinais, marcadas para 24 de Fevereiro e 2 de Março. Na primeira, desfilarão o rap com guitarra portuguesa de Casa portuguesa, de Bispo; o Grito de iolanda, em co-autoria com Luar; a pop distorcida e eurovisiva de ...Pelas costuras, de João Borsch, com guitarra processada à la Aerodynamic de Daft Punk pelo meio; a balada Volto a ti, de LEFT.; e Água, de MENA. A mesma noite acolherá a portugalidade rural, com azeite, alecrim e pão duro, de Mila Dores e da sua Afia a língua, com a ajuda de Filipe Sambado na música; as Teorias da conspiração de Nena; e a balada em inglês Memory, de NOBLE, co-escrita por Rui Saraiva. E ficará a conhecer-se melhor também a pop à anos 1980, especialmente à moda japonesa, da banda Perpétua, com Bem longe daqui, e os estilhaços pós-fim de relação, pontuados por harpa, dos Pontos finais, de Rita Rocha.

Uma semana depois, a 2 de Março, ouvir-se-á O Farol, do alentejano Buba Espinho, com mão de Bruno Chaveiro, Edu Mundo, que escreveu a letra, e Luís Aleixo; a Primavera de Cristina Clara, com música do cabo-verdiano Jon Luz e parcialmente falada em crioulo; FILIPA, com You Can't Hide, co-escrita com Rich Pilkington e Marie Jenkins; e Pé de choro, de (Bruno) Huca, homenagem sentida e terna à recém-falecida, e ex-vencedora do concurso, Sara Tavares.

Haverá ainda espaço, na mesma eliminatória, para o Quarto para um de João Couto; Doce mistério, do brasileiro Leo Middea, que fala de uma beleza tão rara quanto o disco Bicho, de Caetano Veloso; Maria João e a multilingue e hiperactiva Dia, co-escrita por João Farinha. Por fim, apresentar-se-ão Aceitar, do duo No Maka, de Duarte Carvalho e Emanuel de Oliveira, com Ana Maria (Ramos), co-escrita pelos três e por Mara Cortez, Rafael Martins e Marcelo Garrido,; a Criatura de Rita Onofre; e o grito de mudança Change, de Silk Nobre, com Artur Guimarães e Pity na música e referências à emergência climática.

Nesta edição, FILIPA, João Couto, LEFT., MELA, Rita Onofre e Rita Rocha foram os autores escolhidos na sequência de uma open call, tal como a vencedora do ano passado. Os restantes foram convidados directamente pela RTP.

A final do concurso, que celebra em 2024 o seu 60.º aniversário, será a 9 de Março. Ficará aí decidido qual destas canções irá representar Portugal na Eurovisão, que decorre entre 7 e 11 de Maio na Suécia.