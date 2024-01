Onde comer em Aveiro? As dicas do chef Ricardo Costa

Natural e residente em Aveiro, o chef executivo do restaurante do The Yeatman, aponta os seus restaurantes preferidos, ideais para acompanhar a Aveiro Capital Portuguesa da Cultura.

Tem memórias dos passeios domingueiros até à praia da Costa Nova, em Ílhavo, para comer uma fartura e ir até ao mercado local onde, às vezes, acabavam por comprar peixe. Ainda hoje, gosta de ir ao Mercado da Costa Nova, “comprar uns camarões, uns chocos, polvo ou peixe”, assumindo, sem hesitações, a sua preferência pelos produtos do mar e da ria.

Natural e residente em Aveiro, Ricardo Costa, chef executivo do restaurante do hotel The Yeatman de Gaia, foi desafiado pela Fugas a revelar os restaurantes que gosta de frequentar na sua cidade e região – são boas ideias para pôr à prova enquanto se passeia pela Aveiro Capital da Cultura Portuguesa 2024. As suas escolhas vão desde o marisco às pizzas, sem esquecer o sushi.

Nasceu na Glória, cresceu em Aradas e actualmente vive em Cacia. Todas freguesias de Aveiro, a cidade que se prepara para viver um ano em cheio a nível cultural. Sempre que a agenda de trabalho lhe permite estar por casa – Ricardo Costa lidera, também, o Mira Mira, localizado no WOW (World Of Wine) –, o chef de 44 anos aproveita para se sentar à mesa de alguns restaurantes da sua terra natal.

Foto Restaurante Salpoente adriano miranda

Um dos seus favoritos é o Dóri, juntamente com o vizinho Canastra do Fidalgo, ambos localizados na praia da Costa Nova e especializados em peixe e marisco.

Na capital de distrito, o Salpoente surge como uma das principais referências para quem procura um estilo de fine dining, refere.

Foto O Mugasa a trabalhar a sua especialidade nelson garrido

Como seria de esperar, atendendo a que o leitão é presença habitual nos seus menus, Ricardo Costa não resiste à proposta do restaurante Mugasa, em Sangalhos, Anadia.

E quando o desejo passa por comer outro tipo de carnes, nomeadamente um bom bife, há dois espaços que tem em conta: o Mare, na praia da Vagueira, em Vagos, e o Granturino, em Aveiro.

O chef detentor de duas estrelas Michelin confessa-se um apreciador de sushi e, para as saídas em família, o Subenshi, no centro da cidade de Aveiro, é uma opção habitual.

Foto Restaurante pizzaria La Mamaroma adriano Miranda

As pizzas também estão entre o leque de preferências dos filhos – Ricardo Costa tem dois, um com nove e outra com 18 anos –, levando-os a visitar, com alguma regularidade, os restaurantes Madrigal e La Mamaroma, também eles em Aveiro. “Ao fim-de-semana, é preciso respeitar as vontades lá de casa”, justifica.

No que toca aos doces, Ricardo Costa não abdica dos ovos-moles – os seus favoritos são os da pastelaria Tricana de Aveiro – e das tripas de Aveiro, também elas associadas às memórias “de passeios de domingo nas praias”.

Foto A célebre tripa nelson garrido