Em Aveiro, o La Mamaroma rejuvenesceu e está mais italiano que nunca

Há mais de 25 anos marcou a diferença em Aveiro com as pizzas em forno de lenha. Agora, quer surpreender pela intensificação dos bons sabores de Itália. Todos os caminhos vão dar ao Mamaroma?

Para quem conhecia a anterior versão, as diferenças são notórias, ainda que a sala mantenha um ou outro apontamento do passado. O La Mamaroma, restaurante icónico de Aveiro, foi reformulado, mudou de gerência e aprimorou a sua ligação à cozinha italiana. A carta ganhou novos pratos e sabores, sem abdicar daquela que foi sempre a grande especialidade da casa: o naco na pedra. O forno a lenha também melhorou – na verdade, é totalmente novo – e passou, inclusive, a produzir ainda mais iguarias, como é o caso do pão, que é agora amassado e cozido no próprio La Mamaroma.