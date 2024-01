Portugal ainda só cumpre três das 15 medidas de prevenção da corrupção do GRECO

Oito anos após o organismo do Conselho da Europa ter lançado as recomendações dirigidas a deputados e magistrados, o nível de execução continua a ser “globalmente insatisfatório”.

Passados oito anos desde que o Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO) fez um conjunto de 15 recomendações para prevenir a corrupção de deputados e magistrados, Portugal continua a só cumprir integralmente três das medidas. As restantes 12 são consideradas parcialmente executadas.

Isso mesmo conclui o último relatório deste organismo do Conselho da Europa, divulgado nesta segunda-feira, que avalia o nível de cumprimento das recomendações desde que as mesmas foram determinadas, em Dezembro de 2015, no chamado Quarto Ciclo de Avaliação do GRECO.

O documento destaca que, desde a última avaliação, divulgada em Setembro de 2022, foram feitos “progressos limitados” e aconselha Portugal a “acelerar substancialmente a sua resposta às recomendações pendentes”. Como a grande maioria das medidas, 12 em 15, continua a estar apenas parcialmente cumprida, o GRECO diz não ter outra alternativa senão concluir novamente que o nível de execução continua a ser "globalmente insatisfatório". E dá até ao final deste ano a Portugal para apresentar um relatório com os progressos na aplicação das recomendações.

Apesar de o pano de fundo ser negativo, o GRECO observa “alguns progressos, embora lentos, na criação da Entidade para a Transparência”, que vai fiscalizar as declarações de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos, cujo conselho de administração tomou posse em Fevereiro do ano passado.

As autoridades portuguesas destacaram que as novas instalações em Coimbra estavam operacionais, assim como o sistema informático, havendo oito profissionais a exercer funções de apoio e processos de recrutamento em curso. O GRECO conclui que apesar dos progressos, a Entidade para a Transparência “ainda não está totalmente operacional”, o que obriga o organismo a considerar a recomendação apenas parcialmente executada.

Neste âmbito, falta igualmente a realização de uma avaliação independente da eficácia do sistema de prevenção, declaração, identificação e sanção de conflitos de interesses dos deputados. O objectivo é analisar a adequação do sistema de incompatibilidades e impedimentos dos parlamentares e os seus efeitos na prevenção e detecção da corrupção, para que se possam tomar medidas correctivas adequadas.