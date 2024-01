Haverá novo concurso para financiar projectos de investigação em 2024, garante FCT

Cientistas receavam que a abertura tardia do concurso de 2023 significasse a inexistência de novo financiamento em 2024. Próxima edição está prevista para o final do ano.

O início do novo concurso para financiar os projectos de investigação científica em Portugal tardou. Abriu na sexta-feira que antecedeu o Natal, com um bolo monetário maior, mas depois de um ano sem a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abrir esta linha de financiamento. O dinheiro deste concurso (referente a 2023) só deverá chegar no segundo semestre de 2024 ao bolso dos cientistas, pelo que alguns estimavam que não haveria outro concurso este ano – rompendo a periodicidade anual de financiamento defendida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). No entanto, a FCT garante que está prevista a abertura de um novo concurso no final de 2024.

A principal instituição de financiamento da ciência em Portugal, que trabalha na dependência do MCTES, anuncia em resposta ao PÚBLICO que o mesmo deverá ter lugar no “quarto trimestre de 2024”. Algo que foi também confirmado pelo ministério responsável pela pasta da Ciência. Quanto ao montante, ainda não está nada definido. O envelope financeiro terá novamente o contributo de fundos europeus, nomeadamente o PT2030, mas a FCT considera “prematuro anunciar um valor global”.

O concurso para projectos de investigação em todas as áreas científicas é um dos principais mecanismos de financiamento da ciência portuguesa. Atribui verbas para cerca de 630 projectos a serem desenvolvidos em centros de investigação portugueses – permitindo pagar os materiais, expedições ou salários por um período máximo de três anos.

O dinheiro disponível no concurso

Para as candidaturas em curso, referentes ao concurso de 2023 e que estarão abertas até 16 de Fevereiro deste ano, são disponibilizados 140 milhões de euros para o apoio a projectos de investigação – um valor superior aos habituais 75 milhões das últimas edições deste concurso. O aumento do financiamento é também um argumento das entidades responsáveis para o atraso, dado que permitiu a incorporação do dinheiro do programa PT2030 e permitirá financiar um maior número de projectos científicos em Portugal.

As críticas pelos atrasos na abertura dos concursos mantiveram-se ao longo do ano passado, dado que durante mais de um ano não houve qualquer verba atribuída aos projectos científicos nacionais através deste concurso – que é considerado o financiamento nacional base para os trabalhos de equipas e laboratórios de investigação. O último concurso tinha sido aberto já em Fevereiro de 2022 e o dinheiro foi distribuído pelos projectos financiados no final desse ano. Quando a verba deste novo concurso for dada aos investigadores, no final de 2024, terão passado dois anos desde o último financiamento a projectos científicos em Portugal.