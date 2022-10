O “ciclo vicioso” do financiamento da ciência deixa laboratórios e projectos em risco

É um ciclo vicioso, como alguns investigadores classificam. Um projecto ou um laboratório para concorrer a financiamento precisa de resultados preliminares e uma proposta de investigação forte. Quando esse financiamento não chega, há menos cientistas a trabalhar no laboratório, logo há menos resultados e, depois, as candidaturas a financiamento têm menos força. Um dado que não é novo, mas que indicia uma parte do problema são as taxas de aprovação do financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em projectos de todas as áreas científicas: o máximo foi este ano, com 8,3% das candidaturas a serem financiadas.