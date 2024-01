Memórias póstumas de Lisa Marie Presley chegam às livrarias em Outubro

O livro promete revelar detalhes sobre o casamento com Michael Jackson e Nicolas Cage, bem como o peso do nome Presley que a acompanhou durante toda a vida.

Lisa Marie Presley foi vista publicamente pela última vez nos Globos de Ouro de 2023. Dois dias depois, a 12 de Janeiro, morreu a única filha de Elvis Presley. Foi nesse mesmo local que a sua filha, Riley Keough, aproveitou para anunciar que as memórias póstumas de Lisa Marie chegam às livrarias em Outubro deste ano.

As memórias terão sido escritas em colaboração com a filha de Lisa Marie Presley, Riley Keough, que terá ajudado a completar a parte que a mãe deixou gravada em áudio. O livro chegará aos escaparates a 15 de Outubro, editado nos Estados Unidos pela Random House e, no Reino Unido, pela Pan Macmillan — desconhece-se quando chega a Portugal.

De acordo com a editora britânica, Riley apenas teve de “preencher os espaços em branco” com a sua memória, tendo em conta o que a mãe deixou gravado a maior parte do livro. Espera-se que as páginas abordem temas como a relação entre Elvis e a mãe de Lisa Marie, Priscilla, ou as polémicas da sua própria vida, como o casamento com Michael Jackson e Nicolas Cage, ou momentos mais traumáticos, nomeadamente a morte do filho Benjamin, em 2020.

“Poucas pessoas tiveram a oportunidade de saber quem era realmente a minha mãe, para além de ser filha de Elvis. Tive a sorte de ter tido essa oportunidade e trabalhar na preparação da sua autobiografia para publicação tem sido um privilégio, embora um pouco agridoce”, disse a actriz Riley Keough, nos Globos de Ouro.

Apesar de ser uma experiência agridoce, Riley Keough lembra que o livro poderá ser uma bonita homenagem à cantora que morreu aos 54 anos. “Estou muito entusiasmada por partilhar a minha mãe agora, na sua fase mais vulnerável e honesta. E, ao fazê-lo, espero que os leitores venham a apaixonar-se pela minha mãe tanto quanto eu.”

Também a editora da Pan Macmillan, Sara Cywinski, celebra esta oportunidade num comunicado citado pelo The Guardian. “Fico feliz por haver uma oportunidade para o mundo ver Lisa Marie como Riley, e aqueles mais próximos dela, a viam. E, também, para que as gerações vindouras compreendam a complexidade de ser um Presley”, assevera.

O livro estará igualmente disponível em versão áudio, lida por Riley Keough, com excertos narrados pela própria voz de Lisa Marie — a data de lançamento será a mesma. Para já não há título oficial, nem capa para a obra. A actriz partilhou no Instagram uma fotografia de infância com a mãe no Instagram para anunciar a publicação e pedir aos fãs que façam já uma pré-encomenda.

Com 34 anos, Riley Keough, conhecida por protagonizar a série Daisy Jones & The Six, é fruto do casamento de Lisa Marie com o guitarrista e produtor musical Michael Lockwood, com quem teve também as gémeas Finley e Harper Lockwood, de 15 anos. O divórcio do quarto casamento foi finalizado em 2021. Anteriormente, tinha sido casada com a estrela pop Michael Jackson, o músico Danny Keough e o actor Nicholas Cage.

A única filha do “Rei do Rock n’ Roll” tinha apenas nove anos quando Elvis morreu, em 1977, mas seguiu os seus passos. A carreira musical em nome próprio começou com um álbum de estreia de 2003, To Whom It May Concern. Seguiu-se o Now What, de 2005, e ambos atingiram o top 10 da tabela de álbuns Billboard 200. Um terceiro álbum, Storm and Grace, foi lançado em 2012.

Apesar de nunca ter atingido a fama do pai, a sua morte aos 54 gerou consternação no meio artístico. A autópsia determinou que Lisa Maria foi vítima de “uma obstrução do intestino delgado”, causada por aderências que se devolveram na sequência de uma cirurgia bariátrica.

O testamento da artista gerou polémica com a mãe, Priscilla, a questionar em tribunal a validade de um documento de 2016 que a retirava da posição de administradora dos bens da única filha. No seu lugar ficou a neta Riley Keough, que nunca comentou publicamente a polémica.

Meses mais tarde, em Maio, soube-se que ambas tinham chegado a um acordo e Keough ficou como administradora definitiva dos mais de 100 milhões de dólares (cerca de 91 milhões de euros) do património de Lisa Marie. De acordo com a imprensa norte-americana, a actriz terá pagado um milhão de dólares à avó. São detalhes que se confirmarão em Outubro com a chegada do livro de memórias às livrarias.