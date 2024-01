O PS unido será vencido?

No dia 10 de Março estaremos a discutir não quem ganhou as eleições, mas quem tem condições para governar. Um berbicacho para Marcelo.

Pedro Nuno Santos conseguiu o que queria deste congresso do PS. À imagem do radical, impaciente para voltar a cair nos braços da “geringonça”, sobrepôs-se a do equilibrista. O novo líder socialista teve de contemporizar com os camaradas que não escondem a amargura da demissão prematura do Governo e que elegem como alvos o Presidente da República e o Ministério Público. As críticas são comuns à nomenclatura da direcção cessante, que ainda não digeriu a forma ridícula como o partido defenestrou uma maioria parlamentar. Mas, afinal, o PS só tem de se queixar de si próprio.