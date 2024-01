Socialistas atiram-se a Marcelo, mas Pedro Nuno Santos evita criticar

No momento em que está dado o tiro de partida para as legislativas de Março, a decisão do Presidente da República de vetar a proposta de Mário Centeno para dar continuidade ao Governo e optar por dissolver a Assembleia da República parece ainda estar a ser digerida pelos socialistas. No 24º congresso do PS, o ataque de maior peso à decisão do chefe de Estado veio de Carlos César, presidente do partido, mas houve outras figuras como Augusto Santos Silva, Manuel Alegre ou Eurico Brilhante Dias que o criticaram. Pelo contrário, Pedro Nuno Santos, novo secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, bem como a coordenadora da sua moção, Alexandra Leitão, abstiveram-se de condenar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt