Pedro Nuno Santos prepara “novo ciclo” sem afirmar a ambição de ganhar legislativas

O novo líder do PS não se comprometeu com uma vitória em Março, elogiou a virtuosidade da “geringonça”, defendeu o seu trabalho na CP e na TAP, e deixou críticas à “recauchutada AD”.

O novo líder do PS colocou neste sábado como objectivo do seu mandato de dois anos "ganhar as regionais, ganhar as europeias, ganhar as autárquicas e as presidenciais", mas não fez qualquer referência às legislativas de Março. No primeiro discurso ao 24º Congresso do PS, o primeiro enquanto secretário-geral, Pedro Nuno Santos procurou fechar o "capítulo de oito anos e três governos" de António Costa e disse tencionar "abrir um novo ciclo no país".