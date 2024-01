Módulo lunar “Peregrino” lançado para o espaço no regresso dos Estados Unidos à Lua

Missão a bordo do foguetão Vulcan, rival do Falcon 9 de Elon Musk, já partiu para o espaço. A bordo está o primeiro módulo lunar privado naquele que pode ser o regresso dos EUA à Lua desde 1972.

Um módulo de aterragem robótico construído por uma empresa privada iniciou esta manhã a viagem até à Lua, numa tentativa de fazer a primeira aterragem lunar dos Estados Unidos em meio século. Foi lançado para o espaço a bordo de um novo foguetão Vulcan, lançado por uma empresa da Boeing e da Lockheed Martin.

O módulo de aterragem lunar Peregrine — em português, "Peregrino" —, da empresa de robótica espacial Astrobotic, foi lançado para o espaço às 7h18 de Portugal Continental a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, no primeiro voo do Vulcan, um potente foguetão que estava a ser desenvolvido há uma década pela United Launch Alliance (ULA).

"Tudo parece estar no ponto, perfeito", disse Eric Monda, um oficial da missão da ULA, a partir da sala de controlo de lançamento da empresa, depois de o Vulcan ter descolado pela primeira vez.

Se tudo correr como planeado, Peregrino marcará a primeira aterragem dos Estados Unidos na Lua desde a última aterragem da Apollo em 1972, e a primeira aterragem lunar de sempre por uma empresa privada — um feito que se tem revelado difícil nos últimos anos. O lançamento de estreia do Vulcan parece ter corrido de acordo com as melhores previsões, com o seu impulsionador de segunda fase a atingir a órbita cerca de 15 minutos após a descolagem, transportando o Peregrine para o espaço.

O lançamento foi uma estreia crucial para a ULA, que desenvolveu o Vulcan para substituir o seu foguetão Atlas V e rivalizar com o Falcon 9 reutilizável da SpaceX de Elon Musk no mercado de lançamento de satélites.

O Peregrino deverá aterrar na Lua a 23 de Fevereiro com cargas científicas a bordo que procurarão recolher dados sobre a superfície lunar antes de futuras missões humanas planeadas. Trata-se da primeira viagem à superfície da Lua no âmbito do programa lunar Artemis da NASA.