Temos de preservar e evitar a destruição do património humano no espaço

A actual disputa espacial não é uma mera reinvocação do século passado. Agora há dezenas de países e de empresas privadas à procura do seu lugar no espaço, seja através de satélites, seja com viagens à Lua (sem humanos, para já). Esta azáfama espacial poderá destruir os vestígios da presença humana e de objectos criados por nós na Lua ou noutros planetas. “O risco de impacto antropogénico e, sobretudo, de impacto acidental é elevado – e só se irá tornar pior”, defende Justin Holcomb, arqueólogo da Universidade de Kansas (Estados Unidos), que alerta para a necessidade de preservar e estudar os artefactos humanos deixados na Lua, por exemplo, antes de um potencial desaparecimento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt