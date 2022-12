Pela primeira vez, uma empresa privada lançou um módulo para a Lua

Depois de várias tentativas, uma empresa japonesa lançou um módulo que irá pousar na Lua, com a ajuda de um foguetão da Space X. É o primeiro módulo lunar privado a ser lançado.

Depois de vários adiamentos, a start-up espacial japonesa Ispace lançou este domingo um módulo para a Lua – um passo importante para se tornar não só a primeira do Japão como a primeira empresa privada a fazê-lo.

A missão Hakuto-R, da Ispace, descolou sem qualquer incidente a partir do Cabo Canaveral, na Florida (Estados Unidos), após dois adiamentos provocados pelas inspecções ao foguetão Falcon 9, da Space X, que foi utilizado para lançar o módulo lunar.

Mais de cem pessoas que assistiam a este momento numa festa em Tóquio aplaudiram quando o foguetão descolou e subiu em direcção ao espaço.

“Estou tão feliz. Depois dos atrasos, é bom termos tido um lançamento sem problemas”, disse Yuriko Takeda, funcionária de 28 anos de uma empresa de electrónica que viu o lançamento nesta festa em Tóquio.

“Tenho a imagem da bandeira norte-americana da alunagem da Apolo gravada. Então, apesar de ser apenas o lançamento, o facto de ser uma empresa privada a ir para lá com um robô lunar é um passo realmente importante”, afirmou.

As agências espaciais dos Estados Unidos, da Rússia e da China já conseguiram alunar no satélite natural da Terra ao longo dos últimos 60 anos, mas nenhuma empresa o fez até agora.

O sucesso da missão também será um marco na colaboração espacial entre Japão e Estados Unidos, num momento em que a China se está a tornar cada vez mais competitiva e os foguetões russos deixaram de estar disponíveis, após a invasão russa da Ucrânia.

Este é também o último de vários dias dedicados ao espaço no Japão, depois de o milionário Yusaku Maezawa revelar, esta sexta-feira, os oito membros da tripulação que pretende levar para um voo em torno da Lua no próximo ano, através da SpaceX.

O nome Hakuto, patente na missão, refere-se ao coelho branco que vive na Lua na tradição folclórica japonesa, em contraste com a ideia ocidental de humanos na Lua. O projecto foi finalista no concurso Google Lunar XPRIZE, antes de ser reavivado enquanto investimento comercial.

O módulo lunar, montado na Alemanha, deverá pousar na Lua no final de Abril do próximo ano.

A empresa espera que esta seja a primeira de muitas missões governamentais e comerciais no espaço. A cápsula da Ispace pretende colocar um pequeno satélite da NASA em órbita lunar para procurar depósitos de água, antes de pousar na cratera do Atlas (uma região na Lua).

O módulo M1 implantará dois robôs: um deles de duas rodas do tamanho de uma bola de basebol, da agência espacial japonesa (JAXA); e o outro o robô Rashid de quatro rodas fabricado pelos Emirados Árabes Unidos.

"O Rashid faz parte do ambicioso programa espacial dos Emirados Árabes Unidos", aponta o governador do Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, também é vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos, e que assistiu ao lançamento no Centro Espacial Mohammed bin Rashid . "O nosso objectivo é a transferência de conhecimento e o desenvolvimento das nossas capacidades, acrescentando uma marca científica na história da humanidade", referiu na rede social Twitter.

A Ispace, com financiamento privado, tem um contrato com a NASA para transportar carga da agência espacial norte-americana para a Lua a partir de 2025 e pretende ainda construir uma estação lunar habitada em permanência até 2040.