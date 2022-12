Missão da NASA à Lua já regressou à Terra sã e salva

E ao 26.º dia fez-se splash. A cápsula da Ártemis I, a primeira missão do novo programa espacial da NASA, está de regresso à Terra: bem-vinda de volta, Órion. Depois de uma viagem de quase 26 dias, a cápsula amarou este domingo, quando o relógio em Portugal continental marcava 17h40, no oceano Pacífico, junto à ilha vulcânica de Guadalupe, na costa Oeste do México. Mais do que o regresso a casa, é a primeira de várias viagens do programa Ártemis – e a próxima já leva astronautas a bordo.