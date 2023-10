Construir estradas na Lua será tão simples que basta derreter poeiras

A criação de “aldeias lunares” parece cada vez menos um produto da ficção científica. A chegada da Índia ao pólo Sul da Lua em Agosto e o regresso dos humanos à superfície lunar até ao final da década são meros marcos naquele que poderá ser um futuro não tão longínquo: ter missões prolongadas com humanos no solo do satélite natural da Terra. Mas, para isso, é preciso construir casas, pistas de aterragem ou estradas – e não será possível levar todo o material para a Lua em naves. A solução desenvolvida por um projecto da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) é derreter as poeiras presentes na Lua: basta levar um laser para a Lua e, ao aquecer o solo lunar, este solidifica e pode ser trabalhado em formas geométricas para formar a construção necessária – quase similar a uma calçada​.

