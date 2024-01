Spice Girls celebram 30 anos com novos selos a circular pelo Reino Unido

Este é o ano em que se celebram os 30 anos das Spice Girls. O grupo de Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisholm and Melanie Brown não vai voltar aos palcos para celebrar, mas o Royal Mail preparou outra surpresa para assinalar a efeméride. Vão entrar em circulação 15 selos com imagens da banda feminina.

O grupo já reagiu à novidade, frisando que nunca sonharam estar num selo, ao lado de figuras tão importantes, como o próprio rei Carlos III — com selos em circulação desde Abril de 2023. “É o poder feminino”, dizem, citadas pela BBC. “Estamos entusiasmadas por sermos celebradas pelo Royal Mail, ao lado de algumas das estrelas da música mais icónicas e influentes.”

O director de comunicação da instituição britânica, David Gold, frisou a importância das Spice Girls para a cultura mundial. “Têm sido uma força a ser reconhecida desde que formaram o grupo em 1994. Estamos orgulhosos por celebrar o grupo feminino mais bem sucedido de sempre, não só pela sua música, mas pela influência duradoura em tantos campos das nossas vidas.”

Foto Os dez selos dos concertos das Spice Girls DR

Os selos estarão à venda a 11 de Janeiro (já estão disponíveis para pré-venda) e incluem retratos individuais das cinco — conhecidas por Baby (Emma Bunton), Posh (Victoria Beckham), Ginger (Geri Halliwell-Horner), Sporty (Melanie Chisholm) e Scary Spice (Melanie Brown). No total, são 15 selos que também recordam concertos icónicos da banda de 1997 a 2012, incluindo o regresso nos Jogos Olímpicos.

Entre os momentos mais marcantes a serem recordados, há Geri Halliwell-Horner no seu vestido icónico com a bandeira do Reino Unido nos Brit Awards de 1997. Foi Ginger Spice a fazer manchetes nesse mesmo ano quando deu um beijo na bochecha do então príncipe Carlos.

Outra das imagens mostra Victoria Beckham a cantar em Madison Square Garden, Nova Iorque, em 2008, durante a digressão The Return of The Spice Girls. Em 2012, foi a última vez que Posh cantou com a banda — regressaram em 2018, mas a designer de moda escusou-se a participar.

Foto Posh em Nova Iorque, 2008 DR

Foto Ginger Spice nos Brit Awards, em 1997 DR

Apesar de terem “nascido” há precisamente 30 anos, foi só com Wannabe, em 1996, que as Spice Girls atingiram a fama planetária. Estiverem nove vezes em primeiro lugar na tabela britânica, com Say you'Il be there, 2 become 1, Who do you think you are, Spice up your life e Viva forever.

Com o novo selo, tornam-se o sexto grupo musical a receber tal distinção, juntando-se aos Beatles (2007), aos Pink Floyd (2016), aos Queen (2020), aos The Rolling Stones (2022) e aos Iron Maiden (2023).