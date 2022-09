Revelado novo monograma de Carlos III e novas notas serão apresentadas até ao final do ano

O novo símbolo com as iniciais do rei foi revelado, na segunda feira, pelo Palácio de Buckingham. Circulação de novas notas só em 2024.

O processo de mudança dos símbolos reais no Reino Unido iniciou-se: o novo monograma para o rei Carlos III, que será utilizado em edifícios do governo e postos de correio, foi revelado, na segunda-feira pelo Palácio de Buckingham. Já as novas notas, que terão impressas o perfil do monarca, serão reveladas até ao fim do ano e entrarão em circulação em 2024, anuncia o Banco de Inglaterra, no seu site.

O símbolo real, seleccionado pelo novo monarca a partir de um conjunto de designs criados pelo Colégio de Armas, consiste nas iniciais “C” e “R”, representando respectivamente o nome do rei, Carlos, e rex, palavra latina para rei . Este irá substituir o selo “EIIR” da rainha Isabel II, que morreu no início deste mês, após 70 anos de reinado. Para a Escócia será feita uma versão diferente, contendo a coroa escocesa.

“A decisão de substituir o monograma ficará ao critério das instituições e o processo será gradual”, declarou o Palácio de Buckingham, em comunicado. O posto de correio da Corte, no Palácio de Buckingham, selará os primeiros artigos postais usando o novo monograma já a partir desta terça-feira.

As gradualidade do processo será também a regra na mudança para as novas notas. “As actuais com o retrato da rainha Isabel II continuarão a ter curso legal e só serão retiradas de circulação quando se desgastarem ou estiverem danificadas”, refere o Banco de Inglaterra.