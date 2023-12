O que mais lemos no P3 durante 2023

Rosário Olaio é prova que ainda existem senhorios que se importam com os inquilinos e estão atentos às dificuldades dos mais jovens. A mulher de 74 anos é proprietária de um prédio na cidade mais cara do país e arrenda os apartamentos ao preço de muitos quartos, porque quer e porque pode, diz.

Miguel Álvaro já viajou por mais de 40 países, incluindo alguns onde a homossexualidade é punida com pena de prisão ou de morte. Em Junho fez uma viagem de quatro dias a Istambul e, ao fim do terceiro dia, acabou detido porque a polícia assumiu que "parecia gay". A embaixada acompanhou o caso, mas a ajuda não chegou.

Tinha três anos e poucos quilos quando fugiu da herdade de João Moura. Tal como os restantes 17 cães do cavaleiro tauromáquico, era utilizado em corridas, estava esquelético, tinha feridas na pele e um vírus que lhe provocava queda do pêlo. Patrícia Babo assistia ao caso pela televisão e decidiu adoptar um dos cães. Anúbis, que significa deus da morte, encontrou uma família e uma nova vida.

Há quem use sapatilhas no dia-a-dia, mas Pedro Carvalho de Almeida prefere coleccioná-las. É um passatempo que vem desde criança e que o levou a encontrar várias escondidas em caves e armazéns sem que ninguém as quisesse calçar. Foram todas fabricadas em Portugal e, quando chegou aos 500 pares, decidiu mostrá-las a todos. Aparentemente, todos quiseram ver.

Não o fazem para provocar os donos e está longe de ser um reflexo de Pavlov. Na verdade, olham porque estão numa situação desconfortável e procuram segurança e protecção durante uns segundos para se poderem dedicar a outros assuntos. Percebemos a curiosidade.

Este ano, o Governo anunciou que ia atribuir cheques de formação digital a trabalhadores que queriam fazer cursos nas áreas como gestão de redes sociais, cibersegurança, tratamento de dados, marketing digital ou UX design. Não havia limite de idade ou curso, apenas uma condição: estar empregado.

Interpretou Sky na série portuguesa da Netflix Rabo de Peixe, mas chama-se Killa e vive com a dona em Lisboa desde que foi adoptada. Tal como na série, a cadela é açoriana, viveu durante anos num canil e, em vez de nome, tinha apenas um número: 18871. Depois de conhecer a história do animal, Sara Varatojo decidiu ficar com Killa.

É uma alternativa mais fácil (e barata) para converter carros com motores de combustão em híbridos. Alexander Burton inventou o mecanismo que, na verdade, é um motor compacto que se coloca nas traseiras do carro e travões de disco de qualquer carro. Ainda não está para venda, mas já há preço: 3010 euros.

João Amorim estava a percorrer os Caminhos de Santiago quando encontrou uma aldeia deserta no meio do Gerês à venda. O local, que dá pelo nome de Varziela, foi durante décadas habitado apenas durante o Inverno por ser mais fácil suportar o frio, mas há vários anos que ninguém lá morava. Depois de saber desta história, o influencer lembrou-se do sonho do pai: trocar o emprego por um trabalho na natureza. Ligou para a imobiliária e comprou as casas.

A apresentadora divide as atenções entre Mel, a líder da matilha, Simba, o filho da cadela, e Lua, “que adora correr atrás de bolas e insectos”. O dia-a-dia com três animais não é muito diferente dos dias em que tinha dois recém-nascidos a cargo, mas a rotina já se entranhou. No entanto, deixa o alerta: “Pensem uma, duas, três vezes antes de terem um animal e se têm condições físicas e emocionais para isso. Eles sofrem e sentem mais do que supomos."