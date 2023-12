As histórias por detrás das fotografias que marcaram 2023

Do terramoto na Turquia à guerra na Ucrânia, da crise migratória na fronteira dos EUA ao conflito em Israel e na Faixa de Gaza, os fotógrafos da Reuters assistiram a tudo. A agência Reuters perguntou-lhes o que aconteceu no momento em que clicaram no botão das suas câmaras fotográficas, numa selecção que considera conter as imagens e acontecimentos mais marcantes ou visualmente interessantes do ano de 2023.

O fotógrafo libanês Mohammed Salem, que cobre a destruição e crise humanitária que se vive na Faixa de Gaza às mãos do governo e exército israelitas, não esquecerá o dia do funeral de uma das mais de seis mil crianças que perderam a vida na sequência de um bombardeamento israelita. Saly tinha apenas cinco anos. A sua tia, de 36 anos, segurava nos braços a criança sem vida, enrolada num lençol, antes de ela ser transportada pelo homem que se vê na imagem, a 17 de Outubro, em Khan Younis, Gaza. "Foi um momento poderoso e triste, e sinto que a fotografia resume, de forma ampla, o que se está a passar em Gaza", explicou à agência noticiosa internacional. "As pessoas estavam confusas, a correr de um lado para o outro, ansiosas por saber o que tinha acontecido aos seus familiares; esta mulher chamou a minha atenção quando estava a segurar o corpo da menina, recusando-se a largá-la."

Na Ucrânia, mais propriamente em Bakhmut, o fotógrafo Oleksandr Ratushniak assistiu a um momento de despedida entre uma criança de seis anos, Arina, e o seu avô. As forças russas tinham invadido Bakhmut em Janeiro e a mãe de Arina pediu às autoridades que levassem a criança da casa dos avós para um outro lugar, outra cidade. Inicialmente, os avós não queriam deixá-la ir. "Eu percebi que eles não queriam deixá-la ir porque a amam, mas no final entenderem que, se a amavam, tinham de deixá-la", recorda o fotógrafo. Arina é uma das 11 milhões de pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas devido à invasão russa, desde Fevereiro de 2022.

Outras imagens, não tão historicamente relevantes mas de grande impacto visual, compõem o conjunto de fotografias cuidadosamente editado pela Reuters, nomeadamente as que descrevem a lua cheia sobre o Templo de Poseidon, em Atenas, ou que aludem ao lançamento falhado do último vaivém espacial de Elon Musk, no Texas, EUA. O momento exacto em que uma tenista torce um tornozelo no Roland Garros e o arco-íris que se formou sobre um gigantesco reservatório de água em Inglaterra também entram na selecção.