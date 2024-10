Cante alentejano: durante dez anos, Ana Baião retratou quem lhe dá corpo e voz

No dia 27 de Novembro de 2014, a UNESCO declarou o cante alentejano como Património Imaterial da Humanidade. Uma década depois, a fotojornalista do semanário Expresso Ana Baião lança o livro de fotografia 10 Anos de Cante, que reúne mais de duas centenas de imagens que recolheu entre 2015 e 2024 junto de quem dá voz e corpo ao cante alentejano e que consistem, nas suas palavras, numa “homenagem a todos os grupos corais, aos seus cantadores, ensaiadores, músicos e compositores” que conheceu.

Em 2015, quando Ana Baião recebeu uma proposta de uma editora para publicar um livro de fotografia, estava longe de imaginar que esse seria sobre cante alentejano. “A ideia era fazer um livro sobre as minhas reportagens, sobre países por onde já tinha passado em trabalho, sobretudo zonas de conflito”, conta ao P3, numa entrevista telefónica que realizou a partir do Alentejo, na véspera da primeira apresentação do livro, que se realizou em Serpa a 12 de Outubro. Debruçar-se sobre o cante, em 2015, surgiu da constatação de que “não havia praticamente nada, em formato de fotografia, publicado sobre o tema”. Pesou também o facto de ter tido um avô alentejano, “o avô Manel”, já falecido, que Ana tinha o prazer de acompanhar, durante a infância, quando ele se reunia com amigos e cantava na taberna.

A fotojornalista admite que, apesar dessa ligação antiga, pouco sabia sobre o cante alentejano quando deu início à jornada de dez anos que resultou em três livros sobre o tema – o primeiro, Cante, Alma do Alentejo, publicado em 2017, o segundo, Cuba Cante, Tabernas e Talhas, em 2021, e o último, que agora lança pela editora Tradisom. “Não fazia ideia de como tudo funcionava, que grupos existiam. Mas tive a sorte de contactar com pessoas que me orientaram e que me disseram quem é quem no mundo do cante.” Não foi difícil mergulhar nesse mundo, mas, no início, sentiu haver “uma certa desconfiança&rdqu