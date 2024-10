As janelas desalinhadas deste prédio em Leiria querem imitar “um jogo de xadrez”

Antes existia uma quinta e uma moradia amarela praticamente em ruínas. Agora, existe um prédio com apartamentos todos diferentes e janelas desalinhadas para criar uma espécie de tabuleiro de xadrez em constante mudança.

Didier Fiúza Faustino, artista plástico e arquitecto luso-francês, reconstruiu a moradia original, acrescentou-lhe uma parte nova e transformou-a num prédio de habitação no centro da cidade de Leiria.

O edifício, explica em entrevista ao P3, fica na rua dos Mártires, numa esquina que “liga o tecido antigo, onde está o castelo, e a zona nova da cidade”. Enquanto desenhava o projecto e pensava como poderia fazer da velha casa um prédio, vieram-lhe à memória as construções dos anos 1950, quando as esquinas das casas faziam uma curva e a fachada era revestida de betão. Recordava-se de ver este tipo de arquitectura em Leiria nos anos 1980, quando visitava os avós que aí viviam. E decidiu replicar algumas das memórias na obra.

Primeiro, optou por construir um edifício curvo e aproveitar a curvatura da esquina para uni-lo à antiga casa. “São dois volumes que se tornaram numa única entidade. No total, são sete apartamentos, todos com configurações diferentes”, adianta Didier Fiúza Faustino.

Como o terreno é pequeno, construir varandas nas janelas viradas para a rua revelou-se uma tarefa impossível. Em vez disso, pensou que deveriam ser distintas de tudo o que já tinha visto e criou com o que prefere chamar de “jogo de xadrez” entre o interior das divisões e o exterior.

“Não é um prédio com uma fachada de vidro transparente, mas todos os pisos têm janelas que medem quase dois metros para transmitir a ideia de que o interior pode ser exterior e vice-versa. As guardas de betão estão sobrepostas e abrem e fecham a casa ao exterior”, afirma o fundador do atelier Bureau des Mésarchitectures.

Na parte velha do edifício, decidiu manter a fachada de pedra, com paredes pintadas de amarelo — “uma cor que se usa muito em Leiria” —, e reconstruiu o telhado com as tradicionais telhas cor de laranja. Já para o novo volume escolheu um betão de cor areia para assim prolongar a ligação com o passado.

No interior, saltam à vista as paredes brancas, a madeira e as vigas em betão deixadas à vista. Segundo o arquitecto, ca