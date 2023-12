Os cinco megafones que mais se fizeram ouvir em 2023

Os temas reflectem algumas das principais preocupações do ano como a habitação, as Jornadas Mundiais da Juventude a luta dos professores. Aqui estão os megafones mais populares de 2023.

Convidado a sair da esplanada

"Ultimamente, têm surgido relatos de que alguns cafés e restaurantes da capital catalã estão a proibir as pessoas de se sentarem sozinhas nestes espaços, que só podem ser ocupados por grupos. Compreende-se facilmente o porquê: ao consumo, a solidão interessa muito pouco."

Era uma casa muito engraçada, não tinha tecto, não tinha nada

"E, como é impossível alugar uma casa em Lisboa e arredores com o nosso ordenado, temos de trabalhar a vários quilómetros de distância e passar o pouco tempo que nos resta em transportes de regresso a casa, rezando para chegar a tempo de servir um jantar de sonhos destruídos e frustrações diárias, antes do beijo de boa noite aos nossos filhos."

Zero-rating: fim da Moche, Yorn e WTF?

"Ao fornecerem aos clientes tráfego adicional para aplicações específicas, as operadoras incorrem na prática do zero-rating, que consiste no fornecimento de acesso à Internet sem custo financeiro ou consumo de tráfego contratado num determinado conjunto de aplicações ou websites."

Sou professora, tenho 20 anos de experiência e não me deixam ensinar

"Resolvi então procurar trabalho além-fronteiras e candidatei-me a uma substituição de dois meses numa escola privada, convencida de que não gostaria do trabalho, por sentir que a minha missão tinha lugar em escolas públicas. No fim de contas, os dois meses transformaram-se em cinco anos, porque eu adoro trabalhar com jovens."

A Igreja de Francisco não é para “todos, todos, todos”, por muito que o repitam

"É também uma doutrina que justifica intervir para corrigir quem se desvie da “natureza” do seu sexo. Isto inclui, entre outros, mulheres que não queiram ter filhos, pessoas que se vistam ou comportem fora de normas sociais de género — e qualquer pessoa LGBTI+."