O Animal de Rabo de Peixe, Sky: “A Killa prova que animais adoptados conseguem fazer tudo”

Em Rabo de Peixe interpreta Sky, a cadela de Eduardo, personagem de José Condessa na série da Netflix. Na vida real, Killa, de dois anos, também é açoriana, mais precisamente de Ponta Delgada, mas vive em Lisboa com a tutora Sara Varatojo.

“Adoptei a Killa há dois anos num canil em Ponta delgada. Estava no Facebook e vi na página do canil a foto de uma cadela que me tocou imenso. Ela estava cabisbaixo, magra, tinha um olhar triste e nem sequer tinha nome. Era o número 18871. Houve qualquer coisa que me tocou e pensei ‘tenho que tirar esta cadela do canil’.

Tenho uma empresa de pet sitting que é a Oh My Dog onde, esporadicamente, resgatamos animais que estejam a precisar de auxílio e foi o que fizemos com a Killa. Ela veio para Lisboa viver comigo para mais tarde ser adoptada, mas ninguém ficou com ela.

Quando veio tinha 11 meses e tinha acabado de ser mãe. Não sabemos nada sobre o passado dela nem sobre o paradeiro dos filhos. No início ficou cá em casa durante algum tempo, mas começou a atacar os meus três outros cães para me fazer protecção de guarda e agora vive com um familiar meu. É muito tranquila, inteligente, afável e meiga. É dos cães mais doces que já conheci. Também se dá bem com outros cães desde que não sejam meus.

Sempre gostei de ensinar truques a cães e notei que a Killa tinha motivação para aprender o senta, girar para a esquerda e para a direita, saltar para os braços… Mas nunca pensei que ela ia fazer alguma série ou filme. Tudo começou quando o Fernando Silva da Educacão me contactou porque precisava de um Fila de São Miguel para ir a casting. Pediram para ela ladrar ao comando, ou seja, ladrar quando eu digo 'fala' ou 'guarda', mostrar truques, ver se era sociável ou não e como reagia a estranhos. Também a analisaram fisicamente, porque sendo muito honesta, em televisão a estética tem muito importância.

A Killa gosta de estar na floresta e na praia. Nos Açores teve as férias da vida dela. Não gravava muitas horas e os takes demoravam à volta de cinco minutos, por isso, depois de gravar íamos sempre passear.

As pessoas estão a reagir muito bem e temos recebido muitas mensagens nas redes sociais. Acho piada porque até a reconhecem na rua. Houve uma cena engraçada em que o José Condessa estava a tentar dar-lhe uma lata de atum, mas quando ela via a câmara perto do focinho fugia sempre para o quarto. Comia o atum muito rápido e a seguir fugia. Comeu umas dez latas até desistirem.

Em relação a ter um animal, sou a favor tanto da compra como da adopção, mas acho que as pessoas devem dar sempre oportunidade a um cão resgatado. A Killa é a prova que os animais adoptados conseguem fazer tudo e chegar longe. Tenho mais dois cães resgatados, um só tem um olho e chegou a uma telenovela [Bem Me Quer, da TVI]. São a prova que a beleza não é tudo e que comprar cães de raça também não.”

Depoimento construído a partir de entrevista telefónica.