O Animal de João Paulo Sousa: “Todos os que fizeram parte da minha vida foram adoptados”

Conhecê-los é também conhecer a relação que têm com os seus animais. O apresentador João Paulo Sousa é o dono da enérgica cadela Phoebe e do tranquilo gato Freddy.

"O meu gato Freddy, que tem agora sete anos, foi o primeiro que tivemos. Foi uma prenda de casamento e a melhor que já recebemos. E também temos a cadela Phoebe (lê-se Fibi), que veio de casa dos meus tios. Cresci no campo com animais e sabe bem continuar a ter esta ligação. Agora apenas com um gato e uma cadela, mas na infância havia também ovelhas, cabras, galinhas, coelhos, etc. Era muita bicharada.

Com a quantidade de animais que precisam de uma casa, comprar, para mim, não é uma opção, por isso, todos os que fizeram parte da minha vida foram adoptados, ou vieram de uma instituição ou de alguém próximo.

O Freddy e a Phoebe portam-se bem. Mas o Freddy é mesmo muito tranquilo e nunca estragou nem arranhou nada em casa. Já a Phoebe... É muito acelerada e passa a vida a correr para pedir mimos e atenção. Adora morder um brinquedo que é uma vaca mais ou menos do tamanho dela. É uma espécie de luta livre entre um peluche e uma cadela de 1,5 quilogramas.

João Paulo Sousa João Paulo Sousa é actor, apresentador e locutor de rádio. Surgiu pela primeira vez em televisão em 2007 na série da TVI Morangos com Açúcar. Apresentou programas da SIC como Grande Tarde e Não Há Crise!. Actualmente faz parte do Domingão e All You Need is Love, que apresenta ao lado de Fátima Lopes. É autor do podcast da Rádio Comercial Era o Que Faltava com Ana Martins.

Costumamos passear com ela pelo menos uma vez por dia perto de casa e sempre que podemos vamos à praia para poder correr à vontade. Sempre que possível, acompanha-nos quando almoçamos ou jantamos fora.

Existem várias formas de passar uma mensagem pelos direitos dos animais e eu não sou o tipo de pessoa que exige ao mundo que pense como eu. Ainda assim, tenho o cuidado de pensar em como é que a mensagem daquilo que torno público será recebida, na minha vida e no meu trabalho.

Dar amor aos meus animais publicamente e fazer programas onde falo com associações e pessoas que valorizam a vida e os direitos dos animais é, em si, uma mensagem. E pelo feedback que me chega tem sido muito positivo, o que me deixa muito orgulhoso.

Nos últimos anos, tenho tentado desenvolver uma ligação maior com cavalos, aprendi a montar e gosto bastante, mas honestamente é uma ligação mais difícil de estabelecer para mim por ser um animal que sempre foi muito distante. E agora que temos um bebé não estamos a pensar ter mais animais, porque quero ter a certeza que tenho tempo e atenção para todos.

O meu conselho para quem está a pensar ter um animal de estimação? Ponderar se tem tempo, espaço, condições e amor para lhe dar. E se sim, visitar uma associação para poder receber animais que precisam de tudo isto."

Depoimento construído a partir de entrevista por email