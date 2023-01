O animal de Sara Matos: “O Goji é o maior companheirão de sempre”

Conhecê-los é conhecer a relação que têm com os animais. A actriz Sara Matos já não imagina a sua vida sem o seu jack russel Goji: “Faz parte da nossa história e, sem dúvida, da família.”

“O Goji é o meu pimeiro animal de estimação. Adoptei-o há sete anos com muito amor e carinho, quando ele ainda tinha semanas.

Um jack russell cheio de energia, muito mimoso e que precisa muito de correr, por isso gosto muito de ir correr com ele e passear na praia. Também o inscrevi numa creche canina para onde ele vai três vezes por semana e de onde regressa sempre exausto e feliz. Uma curiosidade sobre o meu companheiro é que o Goji ladra sempre que alguém entra em casa, mesmo que conheça e tenha a máxima confiança. É a forma que tem de dizer: 'Não entras em minha casa sem me vires cumprimentar primeiro.'

Os nossos passeios são sempre por Monsanto e pela praia, sendo que o tentamos levar sempre connosco, quer seja de férias ou para um dia fora.

O Goji é muito bem-comportado e a perdição dele são as meias. Anda sempre à procura de meias perdidas e agora, com o Manuel, o meu filho, tem sido uma 'guerra de meias'. Torna-se muito engraçado ver o Goji a tentar tirar-lhe as meias.

Foto Goji a brincar com meias Sara Matos (instagram)

Sara Matos Actualmente participa na novela da SIC Sangue Oculto, onde interpreta trigémeas.

A 15 de Setembro de 2021 foi mãe pela primeira vez (Manuel) com o namorado Pedro Teixeira.

Actriz, modelo e apresentadora.

33 anos

Instagram

Neste momento, cá em casa não se fala em ter mais animais de estimação. A dinâmica com um bebé e um cão já é exigente e eu descomplico bastante. Tenho a certeza que essa é a palavra de ordem, mas, mesmo assim, por enquanto não pensamos nessa possibilidade.

O Goji é o maior companheirão de sempre. Faz parte da nossa história e, sem dúvida, «da família.

Algo a ter sempre em mente é que os animais de estimação não são presentes com talões de troca, portanto se decidirem comprar/adoptar/oferecer um animal de estimação, façam-no com a consciência que esse animal vai precisar de tempo, atenção e de amor. Ter um animal de estimação requer muito tempo, mas o amor que se recebe em troca é o mais gratificante.”

Depoimento construído a partir de entrevista por email