O Animal de Sónia Araújo: “Fez-me lembrar as maratonas de ter recém-nascidos e dormir muito pouco”

Conhecê-los é conhecer a relação que têm com os animais. A apresentadora Sónia Araújo divide as atenções entre Mel, Simba e Lua.

"Tenho três cães: a Mel, o Simba e a Lua. A Mel foi-me dada na Praça da Alegria por uma criadora de Castro Laboreiro, há já cerca de seis ou sete anos. O Simba é um dos filhos da Mel e a Lua foi-me dada por uns amigos de Freixo de Espada à Cinta. São os primeiros cães que tenho.

A Mel é a líder do grupo, de certa forma. É uma cadela extremamente doce e, quando era pequena, era muito enérgica e curiosa. Acabou por acalmar muito, depois de ter filhos. É também muito protectora e está sempre alerta. O Simba é um cão tranquilo, gosta de se sentar "à macaco", de festinhas e de brincar com a Lua, que é muito curiosa, muito alerta, e adora correr atrás de bolas e de insectos. Gosta de tentar apanhar lagartixas e borboletas.

Como temos um jardim grande, na maior parte do tempo estão lá, mas no Inverno às vezes vamos a uma praia sossegada e eles adoram correr e brincar na areia.

Sónia Araújo É apresentadora de televisão há 27 anos, tendo antes disso trabalhado como bailarina e assistente de espectáculos em vários programas. Em 1996, com a saída de Manuel Luís Goucha da RTP, torna-se apresentadora do programa Praça da Alegria ao lado de Jorge Gabriel. Natal dos Hospitais, Cosido à Mão ou Festival RTP da Canção foram alguns dos programas que apresentou ao longo dos anos.

Um episódio caricato? Bem, não é tão caricato, mas quando os filhos da Mel nasceram ela era tão protectora deles que quase os abafava com o focinho e as patas. Eles mal conseguiam mamar, então tivemos de ser nós a ajudar nessa parte, revezando-nos durante a noite. Fez-me lembrar as maratonas de ter recém-nascidos e dormir muito pouco.

Sempre tive consciência de que, infelizmente, há muitos maus tratos a animais e, a partir do momento em que eles fazem parte da nossa família, essa consciência torna-nos muito mais alerta. Estou sempre pronta para divulgar e ajudar associações que zelam pelo seu bem-estar e alertar consciências para que a lei se cumpra.

O conselho que deixo a quem quer ter um animal de companhia é o mais óbvio: que pensem uma, duas, três vezes antes de o fazerem e se têm condições físicas e emocionais para isso. Para quê ter um animal se não for para o tratar bem e condignamente? Eles sofrem e sentem mais do que supomos."

Depoimento construído a partir de entrevista por email