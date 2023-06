O que são zoomies? E porque é que os cães e os gatos têm isso?

O teu cão ou gato fica subitamente cheio de energia e faz proezas atléticas pela casa que fariam inveja a quem já venceu medalhas de ouro? Bem-vindo ao mundo dos zoomies.

Os zoomies implicam intensos períodos de actividade com altos níveis de energia, incluindo correr, rodopiarem, saltar e rebolar. Tudo à máxima velocidade.

O nome científico proposto para isto são períodos de actividade aleatória frenética (FRAP, na sigla em inglês). Nos coelhos, estes episódios são chamados de binkies, mas quem tem cães e gatos apelida-os simplesmente de zoomies. Sendo assim, porque é que os animais têm este comportamento? Devemos preocupar-nos?

Porque é que os animais têm zoomies?

Pensa nos momentos em que o teu cão ou gato está com zoomies. Podes ter visto este comportamento depois do banho, no parque, à meia-noite ou simplesmente porque sim. O gatilho pode ser a excitação ou um aumento súbito da estimulação.

Nos gatos, um factor que é frequentemente referido é a utilização do sítio onde os animais fazem as necessidades. Isto pode ser explicado pela sensação de euforia após a defecação, que é possivelmente causada por grandes movimentos intestinais que estimulam o nervo vago, resultando em sentimentos positivos e numa descida do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea.

Os zoomies também podem ser considerados brincadeiras, uma vez que os dois comportamentos partilham muitas das mesmas características. Isto faz com que estes movimentos resultantes dos picos de energia sejam intrinsecamente agradáveis — ou, por outras palavras, muito divertidos.

Se acontecerem como parte da rotina regular de brincadeiras do teu animal significa que ele está feliz e a divertir-se. Apesar de ainda não sabermos se é mais provável que ocorram em determinadas alturas do dia, ou se são mais frequentes em algumas raças, considerámo-los uma indicação geral de um elevado nível de entusiasmo — e, provavelmente, de boa disposição.

Foto Os zoomies significam que os animais estão felizes Ajeet Panesar/Unsplash

Os seres humanos também são animais, e alguns experienciam algo semelhante aos zoomies. Alguma vez tiveste uma sensação súbita de excitação intensa e energia extra? Talvez já tenhas sentido a necessidade de saltar, abanar-te ou dançar, antes de voltares ao teu estado normal.

Isto pode ser causado por várias coisas — uma situação excitante ou nova, um pico de energia depois de um longo período de descanso ou talvez uma mudança interna no teu corpo. Talvez tenhas tido uma descarga de adrenalina causada por sobreexcitação ou stress.

Os zoomies significam sempre que os animais estão felizes?

É importante recordarmos que os animais são indivíduos e, tal como acontece com os humanos, o motivo que explica porque é que se comportam de uma determinada forma é complexo e multifacetado. Ao avaliares o comportamento do teu, é essencial que avalies também o contexto.

Os zoomies são muito falados na Internet, mas existe falta de investigação científica sobre as causas, a frequência com que acontecem ou mesmo uma definição oficial do que são. Faz esta pergunta a ti mesmo: estou a ser convidado para o zoomie?

Nos animais, este comportamento pode incluir um convite para que outros se juntem a eles — nos cães, este convite é geralmente feito através de uma vénia durante a brincadeira, em que o cão parece "curvar-se" perante outro, num esforço para sinalizar que está interessado em brincar. Esta acção é seguida de uma pausa, normalmente observada em brincadeiras entre dois ou mais animais.

Nos gatos, o desafio pode incluir interagirem fisicamente contigo ou rebolarem várias vezes. Se for este o caso, é provável que o teu animal esteja a sentir-se excitado e desejoso de interagir com o dono.

O que devo fazer durante um surto de zoomies?

A menos que exista motivo de perigo imediato (como zoomies numa estrada ou perto de uma), não há razão para impedires o teu animal de aproveitar a explosão de diversão.

Os gatos e os cães são, muitas vezes, craques a evitar obstáculos, mesmo a alta velocidade. Se tiveres a sorte de receber convites para participar no caos, fica à vontade para o fazeres.

A partilha de actividades com o teu animal, como as brincadeiras, pode ter muitos benefícios para a relação entre o homem e o animal. A par disto, também é divertido para ti.

Quando é que devo preocupar-me?

Normalmente, os zoomies são uma parte completamente normal (e divertida) da vida de um cão ou gato. Contudo, por vezes, podem ser um sintoma de stress ou de um problema médico implícito. Como sempre, o contexto é fundamental.

Deves procurar a opinião de um veterinário se o teu cão ou gato tiverem esse comportamento durante longos períodos de tempo (em particular se estiverem a rodopiar ou a ter comportamentos que ocorram quando estão confinados). Podem ser sinais de um distúrbio de comportamento repetitivo.

Se tiveres dificuldade em distrair ou parar o teu animal, ou se ele ficar ferido, leva-o ao veterinário.

Mesmo que não sejas tu a sentir o apelo dos zoomies, pára para apreciar a diversão do teu cão ou gato. Às vezes, todos nós precisamos de correr à vontade.

Exclusivo P3/The Conversation

Susan Hazel é professora auxiliar na Escola de Ciência Animal e Veterinária, na Universidade de Adelaide, na Austrália

Ana Goncalves Costa é estudante de doutoramento na Universidade de Adelaide

Julia Henning está a terminar o doutoramento na Universidade de Adelaide