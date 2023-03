Cuidado com o Pet. Os cães sorriem? E o que significa lamberem os donos?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Um especialista em comportamento canino diz-nos o que significam certos sinais destes animais.

Bocejam, espreguiçam-se e há até quem diga que se riem para nós. Os cães podem ter comportamentos semelhantes aos dos humanos, mas nem sempre significam a mesma coisa.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet conversamos com Pedro Junqueira Lopes, especialista em comportamento canino, para aprendermos a descodificar alguns sinais dos cães, como o abanar da cauda. Além disto, também quisemos saber se conseguem sorrir.

“Quando vemos um sinal comunicacional de um cão nunca o podemos ler isoladamente. Para percebermos o que está a comunicar temos de ver os sinais como um todo, ou seja, olhar para a cauda, orelhas, focinho e para o corpo”, começa por explicar Pedro Junqueira Lopes.

Desta forma, quando um cão está a fazer o que os humanos interpretam como um sorriso, tanto pode indicar que está descontraído e relaxado como ser motivo de stress. E será que lamber o dono é sempre um sinal de carinho?

