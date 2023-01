Cuidado com o Pet. Os animais e as suas manias: “O Félix só gosta de comer da travessa”

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, falamos com uma filósofa que adora animais e quisemos saber as coisas mais esquisitas que o cão dela já fez.

Cada animal tem uma personalidade diferente e, em certos casos, chegamos até a pensar que fazem as coisas mais estranhas e impensáveis. Há cães que adoram desfazer caixas de cartão e gatos que não conseguem resistir a meias ou evitar dormirem agarrados a um candeeiro.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, estivemos à conversa com a Joana Rita Sousa, filósofa a tempo inteiro e voluntária na União para a Protecção dos Animais (UPPA), em Sintra, nas horas vagas, para sabermos que disparates é que o seu cão Félix já fez.

Foto

Joana começa por contar que o primeiro episódio aconteceu no dia em levou o cão a passear, tarefa já habitual enquanto voluntária da UPPA. Nesta altura, o Félix tinha pouco mais de um ano e uma energia difícil de controlar.

Além disto, interessou-se mais pelos pompons do gorro que Joana trazia do que com a paisagem. “Havia margem e interesse em adoptar um cão e depois acabei por ficar com o Félix que faz agora oito anos”, começa por contar.

Joana já tinha outros dois cães: o Farrusco e o Friqui, “um pinscher com muito mau feitio", recorda. Mesmo assim, reforça, fazia falta outro cão em casa – e o Félix encaixava-se no perfil. “Era importante que o cão fosse autónomo na questão da brincadeira, porque eu sabia que o Friqui não ia achar piada, e ter um porte médio.”

Com o tempo também foi percebendo que este cão era totalmente diferente dos outros: não gosta de estar dentro de casa e tem gostos e manias peculiares que incluem receber comida à boca. Além disto, "só gosta de comer numa travessa": "Se fosse uma pessoa iria a um restaurante”, afirma a dona.

Actualmente, o Félix é o único cão de Joana e, por enquanto, é mais do que suficiente. “Como faço voluntariado na UPPA, tenho alguns cães com os quais vou criando uma relação e não sinto que tenha só um cão”, conclui.

