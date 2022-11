Quantas vezes por ano devemos levar o nosso animal ao veterinário?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. No quarto episódio, quisemos saber quantas vezes por ano é que o nosso cão ou gato deve ir ao veterinário.

O número de vezes que os donos devem levar os animais ao veterinário varia consoante a idade, tipo de animal e disponibilidade financeira de cada pessoa. No caso dos cães e dos gatos, são os mais pequenos e os mais idosos que devem ir mais vezes.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, estivemos à conversa com a médica veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto, para sabermos quantas consultas devemos marcar para o nosso cão ou gato, o que é feito em cada uma delas e se devemos ou não redobrar os cuidados se as fêmeas estiverem grávidas.

A abordagem “tem que ser adequada ao animal”, mas o normal é que um cão ou gato jovem visite o veterinário “quatro ou cinco vezes” durante um ano. Segundo a médica, na idade adulta as visitas devem acontecer pelo menos uma vez e nos idosos, no mínimo, duas vezes.

Se o animal tiver meses, é nas primeiras consultas que recebe as vacinas e é pesado. Além disto, o veterinário acompanha o seu crescimento e desenvolvimento até chegar à fase adulta. Nos mais velhos, é necessário “fazer um bom exame clínico e ver o animal da ponta do nariz à ponta da cauda”, explica Sara Coelho.

Outro dos aspectos a ter em conta é que estes animais envelhecem mais rapidamente do que os humanos. “Um cão com oito anos já está em idade geriátrica e tem que ser periodicamente vacinado”, defende a médica. Os gatos, por outro lado, podem viver mais tempo e são considerados idosos a partir dos dez anos.

Ainda assim, quem tem gatos deve estar mais atento, uma vez que não é tão fácil detectar possíveis problemas de saúde nestes animais. “Os gatos são os mestres do disfarce e escondem tudo. Quando dão sinal, a coisa esta mais para lá do que para cá. Os cães são mais transparentes”, sinaliza.

Se o gato não urinar ou não comer há 24 horas, deve ser levado ao veterinário. Além disto, fica o alerta: é o veterinário que deve medicar o animal e nunca o dono.

Quando a fêmea está grávida, os donos devem marcar uma consulta para o animal ser desparasitado e ser feita uma ecografia para confirmar quantas crias são.

