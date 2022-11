Que alimentos é que cães e gatos não podem comer? E porquê?

Cuidado com o Pet é o novo podcast sobre animais de estimação do P3. No segundo episódio, falamos do que podes dar ao teu animal para petiscar — e o que está mesmo proibido.

Que o chocolate é um alimento proibido para os cães e gatos, já todos sabíamos. Que não é o único, também. Mas será que já sabemos tudo sobre este tema?

Carne crua ou mal cozinhada, atum, salmão, leite, alimentos salgados e até ossos ou espinhas. A lista podia ser infinita e, mesmo os alimentos que fazem bem aos humanos, como alguma fruta, podem ser proibidos para alguns animais. As uvas, mesmo que sejam passas, são um desses exemplos – e, em último caso, podem até causar a morte.

Foto

Este foi o tema escolhido para o segundo episódio do podcast Cuidado com o Pet. A médica veterinária Joana Prata, especialista em nutrição e criadora do site O meu animal, ajuda-nos com a lista do que não lhes deves dar.

De um modo geral, os alimentos proibidos para os cães são os mesmos que não devemos dar aos gatos. Contudo, salienta Joana, estes últimos “são mais esquisitos com a comida”. Os cães, por outro lado, “comem tudo e mais alguma coisa e estão mais sujeitos às intoxicações alimentares”, acrescenta.

Para os donos que habitualmente dão a sua comida aos animais, é preciso ter atenção ao alho e à cebola, dois dos alimentos tóxicos que fazem com que diminuem as defesas dos animais.

Para os mais gulosos, nada de doces. Em vez disso apostem nas frutas e vegetais como as maçãs ou as cenouras, ovos ou nas “vísceras dos animais, como o fígado ou os rins que são muito nutritivas se forem dadas com moderação”, explica a veterinária.

Para terminar, fica a dica: se alguma migalha destes alimentos proibidos cair ao chão, é melhor utilizares a regra dos cinco segundos e comeres tu ou deitares logo no lixo. Se o teu animal mais rápido do que tu, certifica-te que ele está bem.

Segue o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.