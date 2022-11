Devo castrar o meu cão ou gato? Mitos e verdades sobre esterilização animal

Cuidado com o Pet é o novo podcast do P3 sobre animais de estimação. No terceiro episódio, falamos sobre as verdades e os mitos da castração dos cães e dos gatos.

A castração dos machos e a esterilização das fêmeas é um tema que ainda divide opiniões. Há donos que concordam, mas também há quem pense que é um procedimento doloroso para cães e gatos ou que não se deve fazer porque influencia a sua natureza.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet estivemos à conversa com o médico veterinário Rui Fernandes, da clínica AnimaisVet, para nos esclarecer estas e outras dúvidas.

Foto

Castrar um animal é um dos assuntos com mais mitos do que verdades, por isso pusemos o veterinário à prova e quisemos saber no que devemos acreditar. Será que este procedimento faz o animal engordar? Os gatos tornam-se mesmo menos agressivos e deixam de fugir tantas vezes de casa?

Para os donos que estiverem a pensar castrar o animal de estimação, a idade ideal para o fazer são os três meses. “Nas fêmeas, quando tiverem o primeiro cio”, acrescenta o médico. Evitar gravidezes, o aparecimento de tumores no útero e ovários e prevenir o cancro da mama são as três principais vantagens para as fêmeas. No caso dos machos, melhora o comportamento e evita tumores nos testículos.

Os cuidados depois da operação também devem ser tidos em conta, salienta Rui Fernandes. “As cirurgias fazem-se de manhã. O animal vai para casa no próprio dia e pode fazer a vida normal. Os cuidados que devem ter é não os deixarem fazer esforços nos primeiros oito a 19 dias, nem atirar bolas, porque há suturas que têm de cicatrizar”, acrescenta.

Alterar a dieta do cão ou do gato e as quantidades de comida é outro dos aspectos importantes e o mais importante a reter é optar pelas rações para animais esterilizados. Para quem não ficou convencido, talvez seja melhor fazer um acordo com o animal e dar-lhe um tempo para ele encontrar o amor da vida dele. Se isso não acontecer, o melhor é levá-lo ao veterinário para ser castrado.

Segue o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.