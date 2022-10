Sabias que os cães e gatos pretos são os últimos a ser adoptados?

Cuidado com o Pet é o novo podcast sobre animais de estimação do P3. No primeiro episódio, a propósito do Halloween, falamos sobre mitos associados aos cães e gatos pretos.

Os mais supersticiosos acreditam que os gatos pretos são sinónimo de azar e que os cães da mesma cor provocam tristeza e depressão. Apesar de serem apenas mitos, estes animais são os últimos a serem adoptados e, na grande maioria das vezes, podem estar anos à espera de uma família.

É este o tema do primeiro episódio do podcast Cuidado com o Pet, que se estreia no dia de Halloween. A médica veterinária Liliana Sousa, do Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos (CROAM), ajuda-nos a desmistificar estes mitos e a perceber se esta tendência também acontece na organização.

Em 2021, quase 44 mil animais foram abandonados e recolhidos pelas autarquias, segundo dados do relatório anual, divulgado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Neste momento, o CROAM, entidade responsável por recolher os cães e gatos que estão nas ruas da cidade e resgatar os que são vítimas de maus-tratos, acolhe 230 animais, 40 dos quais gatos.

No caso do centro, apesar de a maioria dos adoptantes não fazer distinção em relação à cor do animal, no caso dos felinos, “percebe-se que há sempre maior facilidade em adoptar os branquinhos, amarelos e cinzentos”, explica a veterinária. “São gatos que não encontrámos tão facilmente nas ruas, enquanto o gato preto está associado ao que anda em cima dos muros”, acrescenta.

Em relação aos cães, o estigma é menor, mas também são os que têm pêlo preto que estão na organização há mais tempo. A cadela Manchester, que vive no centro há quatro anos, é um destes caos. É um animal enérgico e de quem todos gostam, mas nunca foi adoptada, revela a veterinária.

“Até para ser cão e gato é preciso ter sorte. Imagine se nós disséssemos que todos os adoptantes tinham que ter o cabelo preto ou branco, ser altos ou baixos. Não podíamos discriminar nesse sentido e espero que as pessoas não façam essa discriminação nos animas”, alerta Liliana.

O CROAM está aberto todos os dias, mas para adoptar um animal são necessárias, pelo menos, duas visitas e o preenchimento de um formulário para descartar a hipótese de a adopção ser por impulso. Avisa-se já a quem estiver a pensar ir buscar um gato preto para eventuais partidas para o Halloween que já não vai a tempo.

Ouve o Cuidado com o Pet no Soundcloud. Nos próximos dias, já o podes encontrar no Spotify, Apple Podcasts e outras aplicações para podcasts.

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.