Arena Shopping e Be My Friend lançam exposição para adopção de cães

O número de animais abandonados tem aumentado desde o início da pandemia e o Arena Shopping, em Torres Vedras, sabe disso. Para minimizar o problema, decidiu juntar-se, pelo segundo ano consecutivo, ao projecto fotográfico Be My Friend, de João Azevedo. A missão é tentar arranjar uma nova casa para 32 cães de todas as idades.

A exposição Adota-me arranca este sábado, 22 de Outubro, e termina a 6 de Novembro, no piso 1 do centro comercial entre as 10h e as 23h. “O objectivo é sempre dar mais visibilidade a estes cães, apesar de eu já lhe dar alguma visibilidade nas redes sociais e no site do Be My Friend . Acho que é importante existirem estas exposições em vários locais, neste caso no Arena Shopping, para permitir que outras pessoas os vejam e, quem sabe, proporcionar-lhes mais algumas adopções”, explica ao P3 João Azevedo.

Na edição anterior, que aconteceu em 2021, foram adoptados cinco dos mais de dois mil cães fotografados por João. “Para nós nem que fosse só um cão já ficávamos muito felizes, porque é sinal que todo o esforço e toda a dedicação desta acção tinha valido a pena”, explica um responsável de marketing do Arena Shopping.

Além das fotografias, os futuros tutores têm ainda acesso a uma breve descrição sobre o cão através de um QR Code – uma das novidades deste ano –, onde podem encontrar informações sobre a idade, género, localização da associação que o acolheu e conhecer a instituição. Para quem tiver dúvidas, existe ainda um formulário “que as pessoas podem preencher e pedir mais informações”, esclarece João.

Rafa João Azevedo Brave João Azevedo Roque João Azevedo Fanny João Azevedo Fotogaleria João Azevedo

Todos os cães da exposição foram acolhidos pelas associações da zona Oeste APA – Associação de Protecção dos Animais, Amigo Fiel, Projecto JAVA e Patinhas de Rua. “Os visitantes pode aceder à ficha do animal no site do projecto Be My Friend e entrar em contacto com a respectiva associação”, lê-se no comunicado.

Quem não tiver disponibilidade para adoptar um cão e, mesmo assim, quiser ajudar, pode fazê-lo com doando rações, produtos de higiene e mantas. “Vamos ter uma caixa para o efeito e isso não tínhamos na exposição do ano anterior”, adianta fonte do Arena Shopping.

Neste caso, a adopção destina-se apenas a cães, mas as associações também acolhem gatos, pelo que comida para estes animais e areia são sempre bem-vindos.