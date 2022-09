O teu cão parece adivinhar os dias maus? Talvez consiga cheirar o teu stress

Não é só coincidência: o teu cão pode mesmo saber distinguir sentimentos e perceber quando sentes medo ou alegria. Um novo estudo vai mais longe e sugere que, além de algumas emoções humanas, os cães podem também reconhecer momentos de stress.

O olfacto extraordinário dos cães, a par de séculos de domesticação, torna possível que identifiquem odores resultantes de alterações no corpo humano, como o aumento da frequência cardíaca ou da pressão arterial.

“Este estudo demonstrou claramente que o tipo de odor das pessoas se altera em reacção ao stress”, afirma Clara Wilson, doutoranda na Queen’s University of Belfast, na Irlanda do Norte, e principal autora da investigação publicada nesta quarta-feira.

Como acrescenta Wilson, os resultados do estudo agora apresentado podem revelar-se essenciais na educação de cães de assistência para apoiar pessoas com perturbação de stress pós-traumático, que sofram de ansiedade ou ataques de pânico — condições que se manifestam, muitas vezes, em momentos de stress.

“Muitas vezes, são treinados para estarem atentos a alguém que se agache no chão, ou que comece a ter comportamentos auto lesivos”, explica. “O olfacto pode ser, sem dúvida, uma componente valiosa no treino destes cães, para além dos [estímulos] visuais.”

No caso da investigação publicada na revista científica Plos One, quatro cães foram treinados para indicarem um de três recipientes, o único que continha uma amostra de saliva e suor recolhida num momento em que as dezenas de voluntários que participaram no estudo afirmavam estar stressados.

Apesar de estes cães terem sido ensinados a comunicar essa distinção entre amostras, é possível que mesmo os cães não treinados possam perceber estas alterações no odor humano em situações de stress.