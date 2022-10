Quatro formas de saberes se o teu gato gosta de ti

Até os mais devotos donos de gatos se perguntam, a dada altura, talvez acordando com suores frios a meio da noite, se o gato gosta verdadeiramente deles.

Quem prefere cães gosta de destacar a longa história destas espécies enquanto melhores amigos dos seres humanos. Ao passo que estudos revelam que os gatos são animais de estimação frios e desinteressados, afirmações que são injustas.

Devido à ancestralidade evolutiva, os gatos domésticos são, por natureza, mais independentes do que os cães. Os antepassados selvagens dos nossos gatos não viviam em grupos sociais como os cães vivem. No entanto, durante o processo de domesticação, os gatos desenvolveram a capacidade de formar relações sociais não só com outros gatos, mas também com os humanos.

Embora possam não confiar nas pessoas para se sentirem seguros como os cães, muitos gatos demonstram afecto para com os tutores e parecem valorizar muito a companhia dos seus companheiros humanos. O apego aos donos é, em parte, influenciado pelo facto de terem sido cuidados por pessoas quando eram pequenos.

Os gatos comportam-se para com os humanos da mesma forma que respondem aos amigos felinos; desta forma, o facto de o teu gato se sentir ligado a ti baseia-se no comportamento dele.

Cuidado com o cheiro

A capacidade de comunicarem com outros gatos a longas distâncias e quando já não estavam fisicamente presentes era uma vantagem para os antepassados selvagens dos felinos. Os nossos gatos de estimação mantiveram este “super-sentido” e confiam bastante nesta forma de comunicação.

Mais concretamente, os gatos utilizam o odor para identificar membros do seu grupo social ou família, partilhando um perfil de cheiro de grupo. Os felinos têm glândulas olfactivas nos flancos, cabeça e à volta das orelhas, e muitas vezes esfregam a cabeça contra pessoas e objectos que lhes são familiares e reconfortantes.

O teu gato costuma esfregar a cabeça ou o corpo contra as tuas pernas? Este comportamento significa que te identifica como um amigo e isso é um enorme elogio.

Está atento à maneira como te cumprimenta

Um dos sinais mais óbvios de que o teu gato gosta de ti é a forma como te cumprimenta. Quando os gatos saúdam membros do seu grupo social, mostram gestos de amizade e desejo de se aproximarem. Também mostram estes sinais aos humanos.

Uma cauda erguida como o mastro de uma bandeira mostra uma intenção amigável (o equivalente a um aceno), indicando familiaridade, confiança e afecto. Alguns gatos também colocam a cauda em forma de ponto de interrogação para cumprimentar alguém de quem gostam ou para mostrar que querem brincar.

Por vezes, estes animais também entrelaçam as caudas entre si como sinal de amizade. No caso dos humanos, envolvem a cauda à volta das pernas do dono.

Rebolar e pedir festas na barriga é outro gesto que mostra que um gato tem a máxima confiança no tutor. No entanto, estes animais preferem ser acariciados na zona da cabeça e pescoço, pelo que pedir para esfregar a barriga não é algo comum.

As tentativas de acariciar a barriga de um gato resultam, na grande maioria das vezes, numa fuga apressada ou mesmo em mostrar as garras. A saudação chirrup ou trill (ronronar) é um som melodioso que os gatos fazem quando dizem olá aos indivíduos preferidos. Portanto, se o teu gato fizer este som, podes ter a certeza de que está satisfeito por te ver.

Quando o teu gato toca na parte de trás do teu joelho também pode ser um sinal de que sente uma ligação muito próxima. A versão felina de um high-five, o cumprimento de cabeça, está normalmente reservado para os amigos felinos mais próximos e para a maioria dos humanos em quem confia.

Pestanejar

O teu gato também pode mostrar afecto na forma como olha para ti. Quando estes animais encontram humanos ou outros gatos que não conhecem, costumam cumprimentá-los com um olhar fixo e sem pestanejar. Em contrapartida, é mais provável que pestanejem lentamente para os gatos com quem têm uma boa relação.

As investigações sugerem que um piscar de olhos lento está associado a um estado emocional positivo e pode ser um sinal de confiança, contentamento e afecto. Gestos semelhantes a um sorriso humano.

Se quiseres devolver o elogio, pestaneja e o teu gato poderá pestanejar de volta. Esta é uma boa maneira de criares laços com o teu felino se não ele não gostar de festas.

Aproximar-se de ti

Os gatos são muito protectores do seu espaço pessoal e não gostam que hóspedes indesejados o invadam. Se um gato lhe permite aproximar-se deles, isso sugere uma ligação próxima, especialmente quando o contacto é frequente ou duradouro.

Encolher-se no colo para uma sesta é um sinal de profunda confiança. A aproximação só acontece com os gatos que têm uma relação afectuosa, pelo que lamber a mão ou o rosto pode ser uma demonstração de carinho, mesmo que as línguas não sejam tão suaves.