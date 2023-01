Cuidado com o Pet. O meu animal está com excesso de peso. O que fazer?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio falamos com uma veterinária sobre como evitar que os animais fiquem obesos. Segue o podcast nas aplicações habituais.

A alimentação em excesso é uma das principais causas da obesidade nos animais, mas não é a única. Na verdade, a qualidade da ração e frequência com que comem, os ingredientes saborosos que contém e as doenças associadas do animal também vão influenciar o aumento de peso.

Nos animais mais velhos e menos activos, é mais fácil existir esta predisposição. E entre cães e gatos, é nos felinos que este aumento tende a ser mais visível.

Para este episódio do podcast Cuidado com o Pet, estivemos à conversa com a veterinária Helena Frias, do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar (GROAG), no Porto, para sabermos como é que os animais aumentam de peso e como o podemos controlar.

“Pensamos que se comemos um chocolate podemos dar um petisco ou um paté para o animal ter um miminho. Se for esporádico, não terá impacto significativo na qualidade de vida deles, mas costuma ser algo constante”, começa por explicar Helena Frias.

O facto de o animal estar ou não esterilizado também contribui para o aumento de peso, assim como a raça. No caso dos cães, os labradores, golden retrievers ou cocker spaniels são mais propensos à obesidade. Já nos gatos, o problema está direccionado sobretudo para os siameses e abissínios. “Um animal mais jovem, além de precisar de uma dieta específica, vai precisar de quantidades diferentes”, sinaliza a veterinária.

Para fazer o animal perder peso é necessário que os donos reduzam a quantidade de ração, mas aumentem o número de refeições por dia. E a par da dieta, que deve ter mais fibra, mais proteína e menos gordura, é importante que seja seguido no veterinário e faça exames para perceber se não há doenças associadas como o hipotiroidismo ou a diabetes que estejam a contribuir para a obesidade.

No entanto, nos felinos, é importante que a perda de peso seja gradual. “São processos que demoram entre quatro a seis meses. Um gato de cinco quilos não pode perder mais de 50 gramas por semana, o que é muito pouco”, aponta.

Segundo a veterinária, o peso ideal destes animais pode variar entre os três e os cinco quilos, enquanto para os cães se situa entre os dois e os 60.

Fazer exercício físico é outra forma de fazer com que o animal perca peso – e é possível pôr a mexer até os mais preguiçosos. Passeios e corridas ao ar livre, comedouros interactivos, espalhar comida pela casa, jogos com a bola no caso dos cães ou com lasers no caso dos gatos são algumas das alternativas.

“Mesmo o gato mais teimoso e mais preguiçoso tem sempre alguma coisa que o motive. Pode até ser folha de papel de alumínio amassada ou de papel e eles acham um máximo”, conclui.

