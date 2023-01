Cuidado com o Pet. Devemos passear os gatos? Não é assim tão estranho

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, quisemos saber se os gatos devem ser passeados. Segue o podcast nas plataformas habituais

Os gatos têm comportamentos diferentes dos cães, mas também podem gostar de passeios de trela. Apesar de serem raros os donos que o fazem, passear os felinos tem vantagens e não é assim tão estranho.

Este foi o tema escolhido para o episódio do podcast Cuidado com o Pet e, para nos esclarecer sobre como começar os treinos e quais são os cuidados a ter, estivemos à conversa com a veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto, que começa por explicar que os donos devem colocar o peitoral ao gato ainda em casa para perceber se o animal está receptivo e para que se adapte antes de ir para a rua.

Os passeios só vão trazer vantagens para a saúde, desde logo pelo exercício físico. “Há muitas doenças que são mais prevalentes em gatos que são de interior, são mais sedentários e têm menos estímulo mental. Isso favorece o desenvolvimento de diversas patologias como a obesidade e a diabetes”, explica Sara Coelho.

Além disto, passear também melhora o comportamento do felino e diminui o número de vezes em que vai arranhar os móveis.

No entanto, antes de o levares para a rua, deves “expô-lo a vídeos de barulhos agudos como as sirenes ambulâncias”. Se viveres num prédio também podes levar o animal para as escadas e elevadores para ver como reage.

“Gradualmente devemos ir para o exterior à medida que o gato esteja confortável”, acrescenta a veterinária. Se o animal for pequeno, os passeios devem começar depois dos seis meses, altura em que tem o boletim vacinal completo.

Segundo Sara Coelho, os primeiros passeios devem ser em sítios com poucas pessoas e onde o gato possa sentir a textura do chão, por exemplo, espaços com relva ou com areia. Contudo, e ao contrário dos cães, estes felinos não precisam de sair todos os dias, por isso podes adaptar os passeios quando os conseguires encaixar na tua agenda.

Na mesma linha, é importante que percebas que “cada gato é um gato” e o teu, quer seja pequeno ou sénior, pode precisar de mais tempo até se sentir confortável na rua.

“Os gatos vão governar o mundo. Portanto, se o gato adulto quiser passear, vai. Mas também há gatos que não têm interesse. Agora, não digo que se um dia passar um passarinho ele não ache piada e saia. Os gatos que querem sair arranjam sempre forma de o fazer”, salienta.

