Sete dicas para evitares que o teu gato arranhe os móveis

Primeiro, a má notícia: não vais impedir o teu gato de arranhar. É um comportamento natural para os felinos, e eles fazem-no por diversas razões. É uma maneira de manterem as garras aguçadas e de marcarem território, quer através das marcas deixadas pelos arranhões, quer pelas feromonas que depositam com as patas. Além disto, como já deves ter visto, arranhar é uma oportunidade para um bom alongamento. Afinal de contas, tens que deixar o teu gato ser um gato!

Ainda assim, não desesperes. Há maneiras de manteres o teu sofá ou tapete a salvo. A solução é desviares o teu adorável pequeno destruidor para outro alvo. Descobre como.

Não lhe tires as garras

Tirar as garras aos gatos é uma tendência dos anos 90 que nunca deve ser recuperada. Acontece que este procedimento é bastante cruel. Envolve amputar o nó da pata do animal e pode causar dores permanentes, explica Zazie Todd, especialista em comportamento animal e autora do livro Purr: The Science of Making Your Cat Happy. “Não há nenhum benefício para o gato”, sinaliza. “Se encarares o arranhar como um comportamento normal, não vais querer evitar que os gatos possam fazer algo que é normal para eles.”

São cada vez mais as clínicas veterinárias que se recusam a remover as garras dos gatos, afirma Sara Everett, professora assistente clínica na University of Georgia College of Veterinary Medicine. Outras só o fazem em situações extremas (como acontece se o dono ameaçar abandonar o animal).

Mais de 12 cidades norte-americanas, em conjunto com Nova Iorque e Maryland, já aprovaram a proibição deste procedimento.

Escolhe um bom poste arranhador

O lugar ideal para o teu gato usar as garras é num poste arranhador. Mas nem todos são construídos da mesma forma, e podem ser necessárias algumas tentativas e erros até encontrares um arranhador que o teu felino adore.

Um dos factores importantes a ter em conta é a textura. Alguns gatos gostam de um poste arranhador forrado com tapete, enquanto outros preferem cartão ou sisal. “Talvez só tenhas de lhes oferecer um pequeno bufete com alguns arranhadores e ver o que eles escolhem”, diz Amy Pike, comportamentalista veterinária e proprietária do Animal Behavior Wellness Center em Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia.

Há também a questão do arranhador vertical versus horizontal. A maioria dos felinos adora postes arranhadores altos, mas alguns preferem uma superfície nivelada com o chão. Se escolheres um arranhador vertical, certifica-te de que é resistente.

Jackson Galaxy, um especialista em comportamento dos gatos e autor de Total Cat Mojo, sinaliza que na hora de escolher o arranhador, é importante que o equipamento não vire quando o animal se esticar. Se estiveres a pensar substituir um sofá ou uma cadeira, terás de encontrar um poste arranhador estável com algum peso na base.

Coloca o arranhador no sítio certo

Encontrar o poste arranhador perfeito não interessa se ele estiver num lugar escondido. O teu gato não arranha a tua cadeira favorita para se vingar, mas antes porque tu passas muito tempo de qualidade lá sentado. As zonas ocupadas da casa tendem a ser “áreas onde os gatos recebem especial atenção por parte dos donos, incluindo festinhas, mimos e brincadeiras”, explica Everett, por isso os gatos querem marcar esses lugares como o seu território. (Quando colocamos as coisas desta forma, é amoroso.)

Isso significa que colocar um poste arranhador num espaço raramente utilizado não vai funcionar: “Eles não se importam de arranhar as zonas da casa que não são importantes para eles”, acrescenta a especialista. Em vez disso, põe o arranhador perto da mobília que o teu gato está a estragar para que ele o veja mais facilmente como um substituto. Podes acrescentar catnip (erva gateira) ao poste para o tornar ainda mais apelativo.

Não castigues o teu gato por ele arranhar

Esta parte parece ter sido escrita por um gato, mas é verdade: o castigo não funciona muito bem com os nossos amigos felinos. É provável que a tua gata não vá ligar às tuas palavras duras ou o teu tom de voz quando está a arranhar, por isso a única coisa que vais conseguir é torná-la ansiosa.

Em vez disso, tenta recompensar o teu felino pelo comportamento que queres que ele tenha. “Se o vires a usar o poste arranhador, espera que ele termine e depois dá-lhe uma guloseima, isso fará com que tenha mais probabilidade de utilizar esse sítio no futuro”, aconselha Todd.

Protege os móveis contra os arranhões

Há várias maneiras de protegeres o sofá, embora alguns métodos sejam esteticamente mais agradáveis do que outros.

Podes embrulhar os móveis com Sticky Paw, ou seja, fita adesiva de dupla face que faz com que os arranhões sejam menos satisfatórios para muitos gatos. Galaxy utiliza este tipo de produtos como uma ferramenta de treino: “Não quer dizer que se tiveres o sofá ou o gato para o resto da sua vida vais precisar de usar este material – ele vai aprender”, explica, salientando que esta táctica só funciona se existir outra coisa para o animal arranhar.

Outras opções incluem colocar cobertores para proteger uma área propensa a arranhões, ou embrulhar um material como sisal à parte inferior de uma cadeira ou sofá para o proteger.

Se estiveres a comprar móveis novos, pensa nas texturas que a tua gata gosta de arranhar. Se ela gosta de tecidos rugosos, escolhe peças estofadas com materiais mais suaves, como veludo ou pele. Os móveis novos também são uma nova oportunidade para treinares o teu gato, porque eles ainda não têm as feromonas do animal, explica Todd. “Se trouxeres algo novo para casa, o cheiro vai ser diferente, e isso será um bom argumento para teres a certeza o poste arranhador está alinhado e no sítio certo”, acrescenta.

Arranja protecções para as unhas do gato

Alguns gatos são mais persistentes e destrutivos do que outros. Se chegares a casa e tiveres constantemente os móveis estragados, talvez seja melhor pensares em comprar um produto como Soft Paws – protecções que se colocam sobre as unhas naturais destes animais. Esta alternativa permite que a tua gata continue a arranhar, mas sem causar tanta destruição. Duram cerca de um mês a seis semanas, e embora possam ser um pouco incómodas de aplicar, há clínicas veterinárias que as colocam pelos donos, afirma Everett. Como bónus divertido, estas protecções vêm numa gama de cores, por isso a tua gata vai parecer que foi à manicure.

Às vezes, tens de deixar o gato ganhar

Por vezes, tens de te render. Pike, por exemplo, tem uma cadeira em casa que se tornou um poste de arranhar para o seu gato “e nós deixamos”, conta a tutora. Quando os gatos manifestam uma preferência tão forte por um móvel, é melhor deixá-lo como uma opção para eles do que livrarmo-nos completamente dele, explica. (Isto também se aplica a um poste de arranhar que para nós pode ter chegado ao fim da vida). Ao ceder a cadeira, Pike protegeu o resto da sua mobília.

“Quando temos visitas, levamos a cadeira e mudamo-la de lugar para que não cause tão mau aspecto”, revela. Caso contrário, a cadeira pertence ao gato. “Tornou-se um poste de arranhar para gatos onde alguém se pode sentar ocasionalmente”, conclui.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post