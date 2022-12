Seis marcas portuguesas de comida natural para cães e gatos – e até para ti

Ração húmida, ração seca, biscoitos, snacks e até mesmo suplementos alimentares. As opções de comida para animais são variadas, mas escolher a alimentação para cães ou gatos nem sempre é fácil.

Cada animal tem as suas preferências gastronómicas: uns preferem carne, outros gostam mais de peixe, e os donos respeitam. Ao mesmo tempo, cresce em Portugal o mercado da comida natural com opções para os gostos de todos os animais – e aptas até para o paladar dos donos.

Reunimos seis sugestões para te ajudar a planear as refeições semanais para o teu cão ou gato.

Purrmi

Criada pelos irmãos João e Francisco Campaniço e pela médica veterinária Cristina Barroso, a Purrmi é a marca de comida natural mais recente no mercado – e dedicada exclusivamente a gatos.

Cada embalagem de 80 gramas custa 1.99 euros Purrmi A receita de Sardinha e Peru é a favorita dos felinos Purrmi Fotogaleria Cada embalagem de 80 gramas custa 1.99 euros Purrmi

Nasceu há quase um ano e oferece rações secas e quatro versões húmidas de receitas pré-cozinhadas – duas de peixe e duas de carne – “sem conservantes nem aditivos”, explicou João Campaniço ao P3.

Ente o leque de opções está frango, peru, coelho, cavala ou sardinha e peru, a favorita dos gatos. Quem reside em Lisboa pode encomendar os menus através da aplicação Uber Eats que entrega em 24 horas. Cada embalagem de 80 gramas custa 1,99 euros.

Bake My Dog Happy

A Bake My Dog Happy tem uma história diferente: Tiago Braga já costumava fazer biscoitos e bolos para as cadelas. Aos poucos começou a partilhar as receitas nas redes sociais e, pouco tempo depois, criou, em conjunto com a também investigadora científica Luísa Custódio, a Bake My Dog Happy.

A marca distingue-se de todas as outras porque oferece produtos pré-preparados, em farinha, que depois dão origem aos biscoitos para cães e gatos. Os três sabores disponíveis são: Maraf-8, de alfarroba, rico em proteína e de baixas calorias; Almariado, de batata-doce, destinado aos cães e gatos com diabetes, problemas de visão e de digestão; e o Hemp-I, “de ervilha, semente de cânhamo e espinafre, que funciona como um boost para o sistema imunitário”, explica ao P3 o investigador da Universidade do Algarve.

A marca tem snacks desidratados para cães e gatos de sardinha e beterraba, curcuma ou espinafre Bake My Dog Happy A Bake My Dog Happy oferece pré-preparados para biscoitos Fotogaleria A marca tem snacks desidratados para cães e gatos de sardinha e beterraba, curcuma ou espinafre Bake My Dog Happy

“Para os mais preguiçosos”, ou para os donos que não gostam de cozinhar para os animais de estimação, a marca tem ainda estas três receitas de biscoitos já feitas e snacks desidratados 100% naturais de sardinha e beterraba, espinafre ou curcuma, conforme a preferência do cão ou gato.

“A nossa ideia começou por ser desafiar as pessoas a cozinhar para os animais e quebrar um bocadinho o tabu. Cozinhar para o cão é divertido e para muitas pessoas é uma terapia. O nosso biscoito também pode ser comido pelos donos, porque é uma receita para pessoas adaptada a animais de estimação”, conclui.

As encomendas podem ser feitas através do Instagram e os preços variam entre os 10,99 euros no caso dos pré-preparados, 12,50 euros no que toca aos kits de degustação dos biscoitos e sete euros os desidratados.

RuffDog

A RuffDog, criada pela médica veterinária Rita Nova e pela nutricionista clínica Joana Carido da Cunha, é outra das marcas dedicadas à alimentação natural de cães e gatos, mas destaca-se das restantes pelas receitas BARF (Biologically Appropriate Raw Food), ou seja, misturas cruas de legumes, frutas, vísceras e cerca de 80% de carne, além dos tradicionais menus cozinhados.

Os preços são sob consulta, mas antes da primeira compra Rita e Joana fazem uma avaliação ao animal para determinar patologias, intolerâncias e alergias e adequar a alimentação. “Nós fazemos produção semanal e isso é outra das nossas mais-valias, podemos sempre ir ajustando e alterando as coisas à necessidade de cada cão” ou gato, sublinha Joana.

Nature Pets

No caso da Nature Pets, as rações para cães e gatos são apenas de dieta BARF, mas cada menu é personalizado de acordo com as necessidades do animal. “Ingredientes frescos para consumo humano”, carne crua, ossos e órgãos são algumas das ofertas que a marca destaca no site.

Peru, frango, pato, borrego, vaca, coelho, veado, codorniz, porco, vaca e tripa verde, frango e sardinha e frango e cavala são os menus disponíveis para cães adultos, cachorros e gatos. Os preços variam entre os seis euros e os 10,50 euros.

A marca oferece ainda produtos desidratados, snacks e suplementos como calda de osso ou mexilhões de lábios verdes.

Olívia Natural Food

A Olívia Natural Food é exclusiva para cães, mas só está disponível na zona de Lisboa. Destaca-se pelos menus sem cereais que, como explica a marca no site, “podem ser um alimento inflamatório ao organismo” destes animais. Antes da primeira compra, é necessário criar o perfil do cão para receitas personalizadas de acordo com as necessidades e preferências de cada um.

Os produtos, cujos preços variam entre os 27 e os 63 euros (no caso das rações secas), são entregues em casa dos clientes.

Barkyn

A Barkyn é outra das marcas com comida natural para cães que varia consoante a idade, peso e raça do animal. Óleo de peixe, salmão, javali, frango ou cordeiro são alguns dos ingredientes, assim como fruta e legumes frescos.

Antes de as rações poderem ser encomendadas, é necessário preencher um formulário com o número de cães, nome, idade e peso. De seguida, cada pessoa recebe no email uma receita adequada ao animal em questão.