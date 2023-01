Cuidado com o Pet. O que devo fazer se encontrar um animal na rua?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, quisemos saber quais são os passos que deves seguir se encontrares um animal perdido ou abandonado na rua.

“A maioria das pessoas que encontra um animal na rua assume que está abandonado, mas também pode estar perdido”, começa por explicar Ana Palha, membro da União Zoófila e convidada deste episódio do podcast Cuidado com o Pet.

Nestes casos, explica, a primeira coisa a fazer é perceber em qual destas situações é que o animal se encontra. Por exemplo, se tiver coleira e estiver bem tratado, é muito provável que se tenha perdido – e que o dono esteja à procura dele.

“Em caso de dúvida, é sempre melhor pensarmos na possibilidade de o animal estar pedido e perceber como podemos recolhê-lo e tentar perceber se alguém o conhece”, adianta.

Foto

Por outro lado, se estiver abandonado, é necessário que o leves a uma clínica veterinária para perceber se tem microchip e entrar em contacto com o dono.

Segundo Ana Palha, até o cão ou gato mais dócil pode atacar, por isso, evita pegar-lhes. É também importante que te aproximes com calma e, no caso dos cães, improvisar uma trela para evitar que fuja. Se for um gato, pede a alguém que te traga uma transportadora.

“Se conseguimos transportar o animal, devemos tentar perceber se tem uma placa de identificação. Se tiver, é tentar entrar em contacto com esse número e perceber se é o tutor do animal. Se não tiver, o ideal é levar ao veterinário para ver se tem microchip”, sinaliza Ana, acrescentando que este procedimento é gratuito.

A par disto, também podes consultar as bases de dados do Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) ou dos canis municipais para veres se o animal está registado. Ana sugere ainda o site encontra-me.org e não descarta a ajuda das associações de protecção animal que podem ajudar a encontrar o dono mais rapidamente.

Se esta pessoa for encontrada, mas não quiser ficar com o animal, "o SIAC tem um formulário que permite que o antigo dono passe a titularidade do animal a quem o encontrou", explica. Além disto, no caso de o dono não aparecer no prazo de um ano, esta entidade passa a titularidade do cão ou gato para outra pessoa que o queira adoptar.

Segue o Cuidado com o Pet no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcasts.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tens uma ideia ou sugestão? Envia um e-mail para podcasts@publico.pt.