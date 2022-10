Identificar um cão ou um gato é muito mais do que uma imposição legal

A verdade é que um microchip pode ser muito mais do que apenas uma forma de identificar o seu animal de companhia: é através deste pequeno dispositivo que conseguimos obter muita informação relevante sobre a saúde do nosso amigo de quatro patas e, além disso, conseguimos encontrá-lo caso ele se perca.

A partir de dia 25 de Outubro de 2022, gatos e furões juntam-se aos cães na obrigatoriedade legal de estarem identificados. Esta identificação pode acontecer através da implantação, pelo médico veterinário, de um microchip e respectivo registo do animal no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). A identificação dos animais de companhia representa a possibilidade de reencontrar o seu animal caso ele se perca. Esta tem sido uma das grandes mais-valias de termos os nossos animais identificados: em qualquer altura e em qualquer país é possível aceder aos sistemas de informação e saber exactamente a quem pertence determinado animal.

Podemos pensar que nunca vamos perder os nossos queridos amigos de quatro patas, mas a verdade é que estes nossos companheiros nos podem pregar partidas e desaparecer sem deixar rasto. Já pensou como seria se não conseguisse voltar a encontrar o seu fiel amigo? A identificação dos cães e gatos permite esta reunificação e já há muitos casos em que a identificação foi fundamental para voltar a juntar toda a família.

Não tenha medo de identificar o seu cão ou gato. Os microchips são dispositivos inertes, sem qualquer tipo de energia, que têm evoluído nos últimos anos a pensar no bem-estar dos animais de companhia. Cada vez são mais pequenos, para facilitar a implantação na zona do pescoço do animal. Antigamente, as agulhas que permitiam aplicação dos microchips tinham um diâmetro maior do que as que existem actualmente. Hoje em dia, a identificação dos animais de companhia é muito mais tranquila e muitos animais nem se apercebem do procedimento.

As vantagens da identificação dos animais não ficam por aqui: os microchips também permitem abrir portas que dão acesso ao exterior. Se o seu gato gosta de sair para a varanda ou para o jardim, mas existe a possibilidade de outros animais entrarem se deixar a porta aberta, a solução pode passar por colocar uma porta para gatos que se encaixa na sua porta e que permite a saída e entrada apenas dos animais identificados com um determinado número de microchip.

Actualmente, graças ao microchip, também é possível saber a quantidade de água que o seu gato está a beber. Esta informação é obtida através de bebedouros capazes de identificar o número do microchip do seu gato e assim transmitir-lhe informação sobre a quantidade de água que o seu gato bebe. Esta informação pode ser muito importante para detectar precocemente algumas das doenças que podem afectar os gatos, como a diabetes ou a insuficiência renal.

Tal como os bebedouros, também existem comedouros aos quais apenas um animal, com um determinado número de microchip, pode aceder. Estes comedouros permitem ter uma alimentação individualizada para cada um dos animais que tem em casa.

Uma das últimas inovações na área da identificação dos animais de companhia é a possibilidade de os identificarmos com um microchip que permite a leitura da temperatura no local onde o microchip esta implantado. Assim com uma simples leitura do microchip também é possível ter informação sobre a temperatura do animal e perceber se existe algum problema de saúde com o nosso amigo de quatro patas.

A verdade é que um microchip pode ser muito mais do que apenas uma forma de identificar o seu animal de companhia: é através deste pequeno dispositivo que conseguimos obter muita informação relevante sobre a saúde do nosso amigo de quatro patas e, além disso, conseguimos encontrá-lo caso ele se perca.