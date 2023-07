Governo vai dar até 750 euros para formação na área digital. Quem se pode candidatar? E como?

Gestão de redes sociais, cibersegurança, tratamento de dados, marketing digital ou UX design. Estes são apenas alguns exemplos de áreas nas quais podes fazer formação com um cheque do Governo até 750 euros. Trata-se de uma medida para apoiar a transição digital de quem está a trabalhar e vai arrancar já em Setembro.

Há várias possibilidades para as áreas de formação. “Podem ser questões ligadas à cibersegurança, tratamento de dados, marketing digital, aquilo que cada trabalhador entenda que é importante para o aperfeiçoamento das suas competências para o mercado de trabalho", disse o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, aquando do anúncio da iniciativa.

O Governo espera que a medida chegue a 25 mil trabalhadores, tendo já alocado 43 milhões de euros para a distribuição dos cheques. Esta iniciativa faz parte do programa Emprego + Digital complementado por outras medidas e com uma verba total de 94 milhões de euros no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência.

Como me posso candidatar?

Todo o procedimento de candidatura deve ser feito online. Estando aberto o procedimento concursal, será possível encontrar informação sobre o processo no portal do IEFP. Depois de a candidatura ser aceite, e a factura da entidade formadora submetida, o centro de emprego deverá proceder directamente aos reembolsos. O projecto arranca em Setembro.

É para mim?

Esta iniciativa é abrangente. Não importa a idade, área de formação ou a função que alguém desempenha neste momento. Os requisitos que estão definidos dizem respeito à situação face ao emprego: é obrigatório estar a trabalhar.

Podem candidatar-se ao cheque pessoas que estejam a trabalhar para uma empresa ou entidade (trabalhadores por conta de outrem), freelancers ou trabalhadores independentes, empresários ou sócios de sociedades unipessoais.

Há, no entanto, alguns critérios que dão prioridade aos candidatos. É o caso de pessoas que já integram, à data da candidatura, as equipas de transformação digital das empresas ou organizações de economia social e dos trabalhadores com baixos níveis de proficiência digital (é possível consultar estes valores no Quadro Dinâmico de Referência para a Competência Digital).

Quem está em risco de perder o emprego para as novas tecnologias e pertencer ao género sub-representado na profissão que exerce também tem prioridade na lista de candidatos ao cheque de formação digital. Podes ver online outros critérios prioritários.

Que áreas posso estudar com este cheque?

Uma vez que o intuito do programa é a “formação e requalificação na área digital de trabalhadores de empresas e de entidades da economia social, contribuindo para fomentar a respectiva transformação digital destas entidades empregadoras, bem como para a melhoria das competências e das qualificações individuais de cada um dos envolvidos nos projectos de formação profissional”, como se pode ler no site do IEFP, há um conjunto de áreas de formação que é visto como mais importante para o Cheque Formação + Digital. São elas: ferramentas de produtividade e colaboração, comércio digital, cibersegurança e segurança informática, gestão de redes sociais, UX e UI design, análise de dados, business intelligence, linguagens de programação, robótica, CRM, sistemas de automação ou indústria 4.0.