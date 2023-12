Doze podcasts do PÚBLICO para acompanhar em 2024

Em 2023, o PÚBLICO lançou novos podcasts, que vão ter novas temporadas em 2024. Às notícias do dia no P24, juntaram-se novos programas que exploraram as histórias que marcaram a política nacional e internacional, das guerras às demissões e eleições, com espaço também para outros temas: o P3 foi à procura de respostas sobre "como lidar" com problemas, o Azul acompanhou a crise climática e o #ComoAssim ficou atento aos fenómenos da cultura pop. Mas começamos por um “clássico”.

P24

Em 2023, o P24 chegou ao milésimo episódio. E continua, todas as manhãs, a explicar um dos temas que estão a marcar o dia, conduzido por Ruben Martins e Inês Rocha. Este ano os episódios mais ouvidos foram sobre os três anos da pandemia de covid-19, porque é que os preços das casas continuam a subir e sobre a queda da Farfetch.

Soundbite

O Soundbite juntou-se este ano ao P24 como o segundo podcast diário do PÚBLICO. Todos os dias, ao final da tarde, Ana Sá Lopes e Helena Pereira traduzem os soundbites que marcam o dia.

#ComoAssim

O podcast da jornalista Inês Rocha explora os fenómenos de cultura pop que nos fascinam ou que nos intrigam, com genuína curiosidade. A primeira temporada terminou em Dezembro e já é possível ouvir todos os episódios de seguida, de José Pinhal ao Pôr do Sol, mas está já planeada uma segunda para 2024. Para ouvir e para dar sugestões.

Diplomatas

Conduzido por Ivo Neto, editor da secção de Mundo, com análise da jornalista Teresa de Sousa e do investigador e professor universitário Carlos Gaspar, o podcast Diplomatas estreou-se em Outubro.

Azul

Este ano, o segundo de vida do Azul, o podcast foi distinguido como o melhor na categoria de Ciência nos Prémios Podes. Da COP28 aos glaciares do Árctico, passando pelas praias em risco de extinção e pelos jovens que lutam em Estrasburgo por justiça climática, o Azul esteve sempre atento ao ambiente e à crise climática.

Na Terra dos Cacos

O jornalista António Rodrigues juntou-se ao académico moçambicano Elísio Macamo para olhar para o continente africano, com especial enfoque nos países que falam português, mas não só. Para uma perspectiva diferente sobre a actualidade internacional.

Como Lidar

Já era uma popular rubrica do P3, mas este ano ganhou vida como podcast. A jornalista Mariana Durães assume que também não sabe como lidar com muitos dos dilemas da vida adulta, mas em todos os episódios procura ajuda junto de especialistas.

Cuidado com o Pet

Por fim, um regresso para Janeiro: o Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação, onde Ana Isabel Ribeiro conversa com pessoas que adoram animais. A última temporada terminou no Verão e foi dedicada às férias, viagens e calor; agora regressamos a pensar em como proteger os animais de estimação do frio.

Sobre Carris

Desde 2020, os jornalistas Carlos Cipriano e Ruben Martins, do PÚBLICO, juntam-se quinzenalmente a Diogo Ferreira Nunes para falar sobre os caminhos-de-ferro portugueses.

Poder Público

O podcast que todas as quintas-feiras debate a semana política vai fazer sete anos em 2024. E é um ano em cheio, com três eleições no primeiro semestre: regionais nos Açores (Fevereiro), legislativas (Março) e Europeias (Junho).

Fogo e Fúria

Para 2024 o podcast do PÚBLICO sobre a política americana tem uma agenda cheia: seguir as primárias republicanas e democratas, os problemas legais de Donald Trump e finalmente as eleições de Novembro.

Birras de mãe

As conversas entre Isabel e Ana Stilwell, mãe e filha, começaram nas páginas do PÚBLICO online durante a pandemia de covid-19. Este ano ganharam som: as duas discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidades, raivas e mal-entendidos entre gerações. E muitas birras.