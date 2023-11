Prémios Podes: Azul é o melhor podcast de Ciência

A quinta edição dos prémios Podes, dedicados aos podcasts portugueses, distinguiu o Azul – ​da secção do PÚBLICO dedicada ao ambiente, crise climática e sustentabilidade – como melhor podcast na categoria de Ciência, Tecnologia e Educação. O prémio de Podcast do Ano foi entregue ao Fumaça, um projecto de jornalismo independente.

O festival Podes decorreu no sábado, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), em Lisboa. Na cerimónia de entrega dos prémios, que encerrou o festival, foram anunciados os vencedores das 15 categorias a concurso. O podcast Azul, lançado em Maio de 2022, recebeu o prémio pela primeira vez, depois de ter sido nomeado na edição de 2022.

Foto A cerimónia de entrega dos prémios aconteceu no sábado, em Lisboa DR

Dois outros podcasts do PÚBLICO estavam nomeados nesta edição dos prémios Podes: P24, na categoria de Política, Economia e Informação, e O Coração Ainda Bate, da autoria de Inês Meneses, na categoria Narrativa.

A lista completa de vencedores:

Ciência, tecnologia e inovação: Azul

Narrativa: Dominó

Entrevista: Ponto de Desencontro

Lifestyle: Kológica

Humor: Humor à primeira vista

Rádio: 90 Segundos de Ciência

Jogos e Passatempos: Geekices do Demo

Desporto: Matraquilhos

Política, economia e informação: Fumaça

Cinema e televisão: Sala Azul

Questões sociais: Fumaça

Arte e cultura: Vale a Pena

Prémio Vozes: Primeira Linha

Prémio do Público: 2 em 1

Podcast do Ano: Fumaça

Este foi o segundo ano em que os podcasts do PÚBLICO estiveram a concurso, depois de três anos em que o jornal foi co-organizador do festival. Em 2022, foram premiados os podcasts do PÚBLICO Noite Sangrenta, na categoria Narrativa, e In Vitro, na categoria Cinema e Televisão.