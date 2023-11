Podcast Azul. Católicos pelo clima querem mais intervenção de Portugal na COP28

Neste episódio, ouvimos membros do grupo Cuidar da Casa Comum em Santa Isabel sobre a vigília agendada para 24 de Novembro, em Lisboa. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Foi o "apelo urgente" do papa Francisco inscrito na exortação apostólica Laudate Deum que levou o pequeno grupo Cuidar da Casa Comum, da Paróquia de Santa Isabel, em Lisboa, a organizar uma grande vigília que terá lugar uma semana antes da COP28, a cimeira do clima das Nações Unidas. Sob o mote "Salvar o planeta, defender a vida", estão convidados não apenas católicos, mas "todos os homens e mulheres de boa vontade" que vêem as alterações climáticas como “um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis”, escrevem os organizadores, usando as palavras do papa na exortação publicada no início deste mês.

A 24 de Novembro, a partir das 18h30, no terreiro à frente da Igreja de Santa Isabel, terá lugar uma vigília de 13 horas - representando os 13 dias que dura a cimeira do clima, que tem lugar no Dubai - para chamar a atenção dos responsáveis políticos "para que tenham a coragem de intervir na COP28". E mais: é preciso que pensem “mais no bem comum e no futuro dos seus filhos, do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa”, refere o grupo Cuidar da Casa Comum, citando novamente as palavras de Francisco.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Ana Loureiro e Rita Assunção, membros do grupo Cuidar da Casa Comum de Santa Isabel, que descrevem que a vigília, onde também estarão presentes representantes de outras denominações religiosas, resultará numa carta que será entregue aos governantes que representarão Portugal na COP28.

Na conversa, há tempo para falar sobre o caminho entre a encíclica Laudato Si', de 2015, e a recente exortação apostólica Laudate Deum, o impacto destas mensagens do papa Francisco na política internacional mas também nas comunidades católicas, e ainda a relação destas comunidades com outros grupos na sociedade, nomeadamente activistas, que também alertam para a urgência de cuidar da "casa comum": “A Igreja tem muito a aprender com o radicalismo. Jesus foi radical”, lembra Rita Assunção.

